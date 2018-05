Stallo politico | a rischio crescita e conti pubblici

Si torna al voto? Stallo politico : è braccio di ferro Di Maio-Salvini : Di Maio cambia idea e riapre il “forno” “Oggi dico in modo ufficiale che qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui”. Sono passate due settimane da quella mattina del 24 Aprile in cui il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, pronunciava queste parole per mettere definitivamente la parola fine ad ogni possibile intesa con la Lega di Matteo Salvini e per tentare la soluzione “contratto di governo” con il Partito Democratico, risultata ...

I mercati e lo Stallo politico Urne a luglio? Nessun rischio ma... : L’ipotesi di nuove elezioni anticipate l’8 o il 15 luglio prende sempre più corpo tanto che di fatto i partiti, a partire da M5S, sono già tornati in campagna elettorale. A Mattarella potrebbe non rimanere altro che nominare un governo tecnico che provi a varare unicamente la legge di stabilità, per poi sciogliere il Parlamento, ma i mercati finanziari non sembrano preoccuparsene, con rendimenti e spread sui Btp ...

Crescita e conti a rischio a causa dello Stallo politico : L’aut aut lanciato ieri dal presidente della Repubblica Mattarella fra la fiducia a un “governo di servizio” o il voto in autunno arriva mentre anche l’economia reale manda segnali di...

Italia - Stallo politico ma i mercati restano solidi : In effetti, è possibile che la situazione politica dell'Italia abbia contribuito in misura maggiore a indebolire l'euro piuttosto che a danneggiare il mercato Italiano, almeno finora.

De Benedetti sullo Stallo politico : "La soluzione migliore è che resti Gentiloni" : "Penso che la cosa migliore per l'Italia sia rimandare alle Camere il governo Gentiloni". È l'opinione di Carlo De Benedetti, imprenditore ed editore, intervistato da Lilli Gruber al Festival della tv di Dogliani. "La cosa più logica sarebbe un governo Gentiloni che va in Parlamento a chiedere la fiducia per rifare la legge elettorale", ha detto."Io non dico cosa farà il presidente ma la cosa migliore per l'Italia è ...

La Ue lancia l’allarme sui dazi e sullo Stallo politico in Italia : Nonostante i segnali deludenti delle ultime settimane, la Commissione europea prevede una crescita sostenuta nella zona euro anche nel 2018 e 2019, pur ammettendo pericoli all’orizzonte con il proteziosnismo commerciale. E in Italia la situazione rimane incerta: lo stallo politico potrebbe «rendere i mercati più volatili, influenzando la fiducia dell'economia e il premio di rischio»...

Lo Stallo politico pesa sul Def : partiti con poche idee e confuse - l'intesa c'è solo sullo stop agli aumenti Iva : Su una sola cosa sono tutti d'accordo, fermare a ogni costo gli aumenti Iva per 12 miliardi, previsti se nulla cambia a partire dal 2019. Su tutto il resto, ora che il Def è arrivato in Parlamento, i partiti non solo non hanno intese ma nemmeno troppo le idee chiare visto che, ripetono deputati e senatori, nessuno ancora sa se si appresta a scrivere una risoluzione da maggioranza o da opposizione.E il rischio che si sta materializzando in ...

Istat : Confesercenti - Stallo politico non risolve incertezze : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Il clima di fiducia peggiora sensibilmente, e lo stallo politico sulla formazione del nuovo governo non aiuta a risolvere l’incertezza di fondo di imprese e famiglie”. Così l’Ufficio economico di Confesercenti commenta, in una nota, i della fiducia diffusi oggi da Istat. “Il peggioramento del clima – sottolinea – è dovuto, in primo luogo, ad una ripresa ancora troppo ...

Fiducia consumatori in calo per l'incertezza e lo Stallo politico : La nostra economia continua infatti a soffrire di diversi elementi di debolezza: competitività, pressione fiscale, politiche comunitarie ancora troppo orientate in senso restrittivo", conclude ...