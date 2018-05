Spuntano nuovi dettagli su Shadow of the Tomb Raider | niente doppie pistole per Lara Croft

eurogamer

(Di martedì 8 maggio 2018) Poco tempo fa Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics hanno finalmente presentato ufficialmenteof the, la nuova avventura diche approderà nel mese di settembre su PC e console.In seguito al reveal, in rete sono spuntate varie informazioni, tra le ultime quelle relative ai "puzzle Trial & Error" che non saranno presenti nel gioco. Ora, grazie alla segnalazione di Gamingbolt, apprendiamo altrisuof the.Nello specifico, è il game director, Dan Bisson, in una recente intervista ai microfoni di Xbox Official Magazine a svelare come si presenterà la nostranel titolo.Read more…