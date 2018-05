' Sport | cultura e territorio' | convegno Medea-Unimc

A San Vito Lo Capo si preannuncia una stagione ricca di eventi culturali e Sportivi : E, al tramonto del sole, un calendario di concerti e spettacoli da non perdere che animeranno le serate dell'evento. Il Cous Cous Fest è organizzato dall'agenzia di comunicazione Feedback in ...

«A Milano la cultura cresce anche attraverso lo Sport» : Marco Lomonaco Compito di una comunità è quello di educare alla legalità, alla coesione e al rispetto delle regole le generazioni future, soprattutto quando sono forzatamente portate a svilupparsi in ...

Fiorentina - Pioli : “dobbiamo fare un passo avanti sotto il punto di vista della cultura Sportiva” : “Dobbiamo fare un passo avanti sotto il punto di vista della cultura sportiva. C’è chi si lamenta dall’inizio anno, non è questo il modo di comportarsi, credo siano altre le sedi dove casomai si possono fare certi confronti. Non voglio giudicare nessuno, ma ho le mie idee e il mio modo di essere: voglio essere coerente con me stesso”. Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, commentando le polemiche innescate ...

Cultura - tradizione - Sport e solidarietà nel weekend in bassa Valtellina e nelle sue valli : Sarà all’insegna di Cultura e tradizione, ma anche di sport e solidarietà, il prossimo weekend, che si allunga con gli eventi fino al 25 aprile, nel territorio che fa capo al Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno. Sabato 21 aprile Tradizioni da preservare e l’entusiasmo dei suonatori delle bande richiameranno sabato e domenica gli appassionati nel primo Festival bandistico della provincia di Sondrio al Polo fieristico di Morbegno. ...

Zingaretti : abbiamo rimesso Sport e cultura al centro : Roma – Zingaretti: bisognava dare un segnale Roma – Di seguito le parole di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Zingaretti, questa mattina, era presente all’inaugurazione del Village della Maratona di Roma. Organizzato al Convention Center La Nuvola. “abbiamo rimesso al centro sia lo sport che la cultura e bisognava dare un segnale. Inoltre al secondo mandato era giusto prendere delle deleghe che attraverso ...

Giochi - Sport - cultura ed eventi Presentata la Domenica Favorita : PALERMO - Gioco, sport e cultura. Sono questi i temi che animeranno la seconda edizione de "La Domenica Favorita", Presentata oggi a Villa Niscemi alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, del vice sindaco Sergio ...

Turismo - la Calabria punta su Sport e cultura nella Riviera dei Cedri : La promozione di sport e cultura nella Riviera dei Cedri per destagionalizzare i flussi di incoming in Calabria su periodi a margine della stagione estiva. E’ l’obiettivo emerso dal tavolo di dibattito: “Estate 2018. Non solo mare. Turismo sportivo e culturale per la Riviera dei Cedri”, promosso dalla Regione Calabria in occasione della ventiduesima edizione della BMT – borsa mediterranea del Turismo, che si è tenuta dal 23 al ...

UN WEEKEND TRA Sport E CULTURA IN MUGELLO : Un'occasione per conoscere più da vicino gli SPORT fluviali ma anche per vivere il territorio, e la natura, lungo la "strada blu" che lo attraversa. Ed anche in questo fine settimana attività e ...