Spazio | il Sardinia Radio Telescope entra nella rete servizi per le sonde interplanetarie

Spazio : un’autostrada digitale per il Sardinia Radio Telescope : Un’autostrada digitale per il Sardinia Radio Telescope. I dati della più moderna e tecnologica antenna parabolica d’Europa, realizzata dall’Istituto nazionale di astrofisica in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana, potranno essere a disposizione in tempo reale per la comunità mondiale dell’astrofisica. Grazie al nuovo collegamento in fibra ottica di 107 km, finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna, e all’altissima capacità ...