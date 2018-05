Spara alla moglie | arrestato consigliere comunale nel Vercellese

Spara alla ex moglie - poi tenta il suicidio : Maria Clara muore nell'auto - Enzo poco dopo all'ospedale : Tragedia familiare a Rivoli, alle porte di Torino. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola in un parcheggio, in via Alpignano, poi con la stessa arma ha tentato il suicidio: trasportato...

Una Vita trame al 12-5 : una lettera d'addio per Felipe - Mauro Spara alla Sotelo? Video : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che si è di recente occupata del piano crudele di Ursula [Video]nelle puntate spagnole. Le trame settimanali da lunedì 7 a sabato 12 maggio svelano che Mauro perdera' il controllo, mentre per Felipe ci sara' un'amara sorpresa. Una Vita spoiler dal 7 maggio: Mauro spara a Cayetana? Le trame dei nuovi episodi [Video]di Una Vita, in onda ...

Ferisce il rivale in amore - poi si Spara alla testa e si uccide a 23 anni per gelosia : Il giovane, tormentato dalla gelosia, avrebbe covato da tempo la vendetta nei confronti di quel 19enne. Ma dopo aver sparato al rivale, ha deciso di suicidarsi. La tragedia è avvenuta in serata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.Continua a leggere

QUALIANO : 37ENNE SI BARRICA IN CASA DOPO AVER UCCISO LA MADRE/ Napoli - ha Sparato in aria dalla casa : QUALIANO, 37ENNE uccide la MADRE e si BARRICA in casa, orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di uccidersi, ora il gesto disperato(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 13:45:00 GMT)

Tragedia in caserma - maresciallo degli alpini si Spara alla testa : Tragedia a Pinerolo, nel Torinese. Un maresciallo degli alpini di 42 anni si è ucciso con un colpo di pistola alla testa ieri pomeriggio all'interno della caserma Berardi, dove ha sede il Terzo Reggimento

Brianza - Spara alla moglie per strada poi si costituisce. Lei muore in ambulanza : L’ha seguita in auto lungo corso Italia. Poi, mentre era ferma al semaforo, si è avvicinato e le ha sparato almeno quattro colpi di pistola. Si chiama Valeria Bufo l’ennesima vittima di femminicidio. A ucciderla, per strada, in una zona residenziale di Bovisio Masciago, in Brianza, è stato il marito, Giorgio Truzzi, autista 57enne, che si è costitu...

