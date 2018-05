Sono apocalittico e arrabbiato contro un mondo disumano

ilgiornale

: @matteosalvinimi per anni hai detto che non avresti mai governato con Silvio, sbeffeggiando il Pd che ci scendeva… - marcopalombi72 : @matteosalvinimi per anni hai detto che non avresti mai governato con Silvio, sbeffeggiando il Pd che ci scendeva… - itsmechri : Nel complesso apprezzabile, riprende le ultime produzioni a tema post apocalittico anche se infarcisce il tutto con… - Liuc87_Luca : Non ho idea di chi sia questo signore, il suo pensiero mi sembra parecchio apocalittico, ma sono d'accordo sul quad… -

(Di martedì 8 maggio 2018) La letteratura di Aldo Nove ha sempre fornicato con l'attualità. Per dire: negli anni Novanta ha raccontato l'orrenda e comica deriva del consumismo totale, Pure&Vegetal. Nei Duemila ha battuto le strade del precariato, ildi quelli che a 40 anni guadagnano 250 euro al mese. E poi ha sempre parlato e scritto del rapporto fra impegno e sistema: nei blog e sui giornali ha denunciato cento volte l'appiattimento onnicomprensivo del, l'annichilimento della cultura. Questioni sociali e rigore etico.Oggi, Aldo Nove - in tempi in cui tutto è finanza e il Bitcoin è un elemento costitutivo dell'anima - è tornato..E cosa fa? "Credo nell'impegno e nella politica, eccome. Ma non cile condizioni certo per scendere in piazza, oggi che siamo tuttitutti". E infatti pubblica un libro, Il Professore di Viggiù (Bompiani, pagg. 180, euro 17), anomalo ...