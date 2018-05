Siria | tv Damasco | abbattuti missili israeliano Video | jet aerei distrutti

Siria - missili contro postazioni militari ad Hama e Aleppo. Almeno 40 morti. Media di Damasco : “Bombe partite da Israele” : Nella notte sono piovute nuove bombe sulla Siria, con missili su Hama e Aleppo. Obiettivo: postazioni militari nel nord del Paese. Secondo la televisione di Stato di Damasco l’attacco ha provocato Almeno 40 morti e oltre 60 feriti. “E tra le vittime ci sono 18 ufficiali iraniani”. Il bombardamento è stato definito dai Media del regime come una “nuova aggressione“. Secondo le testate giornalistiche vicine ad Assad, ...

Siria - regime bombarda Isis nel sud di Damasco : morti 17 civili : Attacchi aerei e bombardamenti dell'aviazione del regime Siriano hanno ucciso 17 civili, tra cui sette bambini, nel campo palestinese di Yarmuk, a sud di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano ...

Siria : fonti - raid intensi su campo Yarmuk a Damasco :

Siria : tv - raid governativi su Isis a sud di Damasco :

Siria - falsi allarmi su nuovi missili. Damasco e Usa smentiscono - : La contraerea Siriana si è attivata a Homs: indiscrezioni su attività missilistica negate da fonti militari. Prosegue la tensione sugli ispettori Opac a cui è stato impedito di accedere a Duma per ...

Siria risponde a missili Homs e Damasco : 00.39 La difesa anti-aerea Siriana ha reagito a missili entrati nello spazio aereo di Homs, in direzione dell'aeroporto Al Shayrat alla periferia della città. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Siriana. Secondo il quotidiano Al-Masdar, la difesa aerea Siriana ha risposto anche a missili non identificati alla periferia di Damasco. Gli aerei da guerra erano entrati nello spazio aereo Siriano dal Libano. Il sospetto è che gli aerei ...

Siria - Mogherini : Russia e Iran esercitino influenza su Damasco : ... che richiede un enorme ammontare di risorse, ma che verranno solo, solo, quando un processo politico sarà fermamente in corso".Lo ha affermato Federica Mogherini, Alta rappresentante per la politica ...

Siria - la denuncia di Londra : "Damasco e Mosca bloccano l'accesso degli ispettori OPAC a Duma" : Gli Usa annunciano: "Pronti a varare nuove sanzioni contro Mosca". E si aspettano maggiore collaborazione da parte delgi alleati.

Attacco in Siria - il timore di Israele : restare da solo contro la crescente potenza militare dell’Iran a Damasco : GERUSALEMME – Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu appoggia fermamente gli attacchi aerei guidati dagli Stati Uniti contro la Siria per l’uso delle armi chimiche, fra i capi della sicurezza dello Stato ebraico si sta facendo rapidamente strada un timore. Che l’amministrazione Trump ritenga adesso terminato il suo lavoro in Siria e che lasci Israele da solo a fronteggiare i pericoli posti dalla crescente presenza militare ...

Siria - la nuova guerra fredda è un risiko su Damasco : dagli Usa a Putin - da Israele all’Iran - interessi e protagonisti in campo : A prescindere dal dibattito su cosa gli Stati Uniti hanno davvero colpito e distrutto in Siria (dalle prime informazioni, sembra abbastanza poco), c’è una prima, vera vittima della rappresaglia americana: le relazioni internazionali. Mai, da decenni, la situazione internazionale è stata più tesa. Lo ha detto molto bene il segretario generale dell’Onu, António Guterres: “La guerra fredda è tornata, con una vendetta e una differenza”. ...

Siria : missili su Damasco e Homs - la diretta su Youtube e sui social Video : Alle 3 italiane sono arrivati i missili sulla Siria [Video]: lanciati dalle forze militari di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia su Damasco e Homs, hanno colpito tre centri di ricerca Siriani. Dal Paese attaccato è poi arrivato il bilancio, che parla di tre feriti e di danni limitati. Infuriata la #russia, ma per ora solo a parole. L'Italia ha confermato che non partecipera' a un'azione bellica diretta contro Damasco. Donald Trump ha dunque ...

Siria - Trump sta per colpire un'altra volta Damasco con i missili? : ...Mogherini - di prevenire qualsiasi escalation di violenza che possa trasformare la crisi Siriana in un confronto regionale più ampio con conseguenze incalcolabili per il Medio Oriente e per il mondo ...