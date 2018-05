Simone Coccia Verrà eliminato? Dal sostengo della Pezzopane alla difesa di Aida Nizar

GF15 : arriva la denuncia dell'ex moglie a Simone Coccia Colaiuta - ecco perché Video : Altra preoccupazione in arrivo per Simone Coccia Colaiuta: dopo la lite con Luigi Mario Favoloso [Video], avvenuta perché quest'ultimo ha offeso Stefania Pezzopane, deputata nonché attuale compagna dell'ex strip-man, un'altra stangata sta per arrivargli dalla ex moglie Barbara Ippoliti, 31enne aquilana. La donna ha infatti scritto una lettera, pubblicata poi dal settimanale Di Più, all'interno della quale ha raccontato la sua situazione e ...

Domenica Live - Stefania Pezzopane e l’amore per Simone Coccia : Ospite del salotto televisivo di Domenica Live, Stefania Pezzopane ha raccontato la sua storia d’amore con Simone Coccia, concorrente del GF 2018 La storia d’amore tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia continua a tenere banco nei salotti televisivi di Canale 5. Sul scia del clamore mediatico scatenato dalla presenza del suo fidanzato all’interno della casa del Grande Fratello 2018, l’Onorevole è tornata a Domenica Live ...

GF15 : arriva la denuncia dell'ex moglie a Simone Coccia Colaiuta - ecco perché : Altra preoccupazione in arrivo per Simone Coccia Colaiuta: dopo la lite con Luigi Mario Favoloso, avvenuta perché quest'ultimo ha offeso Stefania Pezzopane, deputata nonché attuale compagna dell'ex strip-man, un'altra stangata sta per arrivargli dalla ex moglie Barbara Ippoliti, 31enne aquilana. La donna ha infatti scritto una lettera, pubblicata poi dal settimanale Di Più, all'interno della quale ha raccontato la sua situazione e soprattutto le ...

GF 2018 - è rissa nella notte : Simone Coccia Colaiuta e Luigi Favoloso litigano davanti a tutti : Non trova pace questo Grande Fratello 2018: ci sarebbe stata una rissa, o comunque un gorte litigio, nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta, ma essendo successo tutto di notte, per l'appunto, non possiamo avere la certezza che siano arrivati a uno scontro fisico o meno. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la diretta del Grande Fratello dovrebbe andare in onda ventiquattro ore su ventiquattro e ne siamo sempre più convinti dopo ...

Chi è Stefania Pezzopane? Biografia - età e vita privata della compagna di Simone Coccia Colaiuta : Chi è Stefania Pezzopane? Età, altezza, ex marito e figli della compagna di Simone Coccia Colaiuta sono molto ricercate sul Web, soprattutto adesso che lui è un concorrente del Grande Fratello 2018 e si parla spesso della loro storia d'amore. Barbara d'Urso non perde occasione per ricordare che Simone è fidanzato con Stefania, che pare non stia gradendo molto il modo in cui la sua relazione viene sfruttata all'interno del reality show... ...

Gf15 : 'La tua compagna è nana' - rissa tra Favoloso e Simone Coccia Video : Dopo la squalifica di Baye Dane dalla casa del Grande Fratello [Video], gli animi dei concorrenti sembrano non essersi placati. Infatti nelle ultime ore non si fa altro che parlare di una presunta lite avvenuta nella scorsa notte. Luigi Favoloso, durante la notte, insulta Stefania Pezzopane, fidanzata del concorrente Simone Coccia, e scatta la lite all'interno del Gf15. Favoloso ubriaco Dopo una notte di bagordi alcolici, Luigi Favoloso, ormai ...

Stefania Pezzopane su Simone Coccia : ‘La quotidianità può schiacciare - ma stiamo ancora insieme’ : “Sono una donna matura, so percepire l’inganno, so che siamo una coppia che interessa molto i mass media e per questo ci sono persone attorno a noi che utilizzano questo fatto per guadagnare un po di notorietà, i messaggini sono stati diffusi per fare del gossip. Se li fai leggere alla persona interessata è un conto, se li dai da pubblicare ad una rivista forse vuoi far parlare di te”. La senatrice Stefania Pezzopane ospite a ...

Domenica Live : Stefania Pezzopane in lacrime difende Simone Coccia : Stefania Pezzopane in lacrime a Domenica Live in difesa di Simone Coccia Tante sono state le cattiverie dette e scritte su Simone Coccia e Stefania Pezzopane e l’onorevole è stata ospite oggi a Domenica Live per parlare del suo amore con l’ex spogliarellista e soprattutto per difenderlo da tutte le notizie che sono uscite da quanto Simone ha messo piede dentro la Casa del Grande Fratello. La prima domanda che Barbara d’Urso le ha rivolto è ...

Gf15 - Stefania Pezzopane a Domenica Live : "Sono sicura di Simone Coccia - nessuno dei due sta giocando" (Video) : L'Onorevole Stefania Pezzopane, fidanzata con Simone Coccia, 'recluso' nella casa del Grande Fratello 15, è stata ospite da Barbara D'Urso a Domenica Live, per parlare del suo rapporto con il compagno con cui sta da quattro anni. prosegui la letturaGf15, Stefania Pezzopane a Domenica Live: "Sono sicura di Simone Coccia, nessuno dei due sta giocando" (Video) pubblicato su Gossipblog.it 06 maggio 2018 18:33.

Stefania Pezzopane a Domenica Live/ “Simone Coccia? Deve stare attento alle trappole!” - la difesa dalla d’Urso : Stefania Pezzopane a Domenica Live: “Simone Coccia? Deve stare attento alle trappole!”, la difesa da Barbara d’Urso dopo l'intervista da Matrix Chiambretti.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:24:00 GMT)

GF 2018 - è rissa nella notte : Simone Coccia Colaiuta e Luigi Favoloso litigano davanti a tutti : Non trova pace questo Grande Fratello 2018: ci sarebbe stata una rissa, o comunque un gorte litigio, nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta, ma essendo successo tutto di notte, per l'appunto, non possiamo avere la certezza che siano arrivati a uno scontro fisico o meno. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la diretta del Grande Fratello dovrebbe andare in onda ventiquattro ore su ventiquattro e ne siamo sempre più convinti dopo ...

Chi è Stefania Pezzopane? Biografia - età e vita privata della compagna di Simone Coccia Colaiuta : Chi è Stefania Pezzopane? Età, altezza, ex marito e figli della compagna di Simone Coccia Colaiuta sono molto ricercate sul Web, soprattutto adesso che lui è un concorrente del Grande Fratello 2018 e si parla spesso della loro storia d'amore. Barbara d'Urso non perde occasione per ricordare che Simone è fidanzato con Stefania, che pare non stia gradendo molto il modo in cui la sua relazione viene sfruttata all'interno del reality show... ...

Gf15 : 'La tua compagna è nana' - rissa tra Favoloso e Simone Coccia : Dopo la squalifica di Baye Dane dalla casa del Grande Fratello, gli animi dei concorrenti sembrano non essersi placati. Infatti nelle ultime ore non si fa altro che parlare di una presunta lite avvenuta nella scorsa notte. Luigi Favoloso, durante la notte, insulta Stefania Pezzopane, fidanzata del concorrente Simone Coccia, e scatta la lite all'interno del Gf15. Favoloso ubriaco Dopo una notte di bagordi alcolici, Luigi Favoloso, ormai ex ...

Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello : 'Usano in modo morboso la mia storia con Simone Coccia' : E alla fine sarebbe arrivato lo sfogo di Stefania Pezzopane . A tre settimane dall'inizio del Grande Fratello , che vede tra i concorrenti il fidanzato Simone Coccia , in un'intervista al settimanale ...