SilverTech 2 0 | l’abbigliamento intimo sostenibile che può essere indossato per settimane

laragnatelanews

(Di martedì 8 maggio 2018) Quando si parla di inquinamento ambientale, tra i principali responsabili si ricorda spesso quello generato dai milioni di veicoli che si muovono quotidianamente nelle nostre strade, ma in molti casi si tende a sottovalutare quello generato, invece, dall’abbigliamento, considerata una delle principali fonti di inquinamento ambientale nel mondo, che si ripercuote in maniera impressionante sull’ambiente, provocato non solo dall’industria tessibile, ma dagli stessi consumatori. Ciò che si tende a sottovalutare, oltre alla scarsa longevità dei capi d’abbigliamento che acquistiamo, è anche il consumo enorme di risorse generato dalla necessità di lavare spesso i vestiti che si indossano, sprecando quindi energia e acqua. Questa regola è valida ancora di più se parliamo dell’, come ad esempio le mutande, che generalmente vengono cambiate ogni giorno. Ebbene ...