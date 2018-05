Siena e non solo | viaggio tra i palii e le giostre d' Italia

Nono candidato a sindaco di Siena : ecco chi è : "Mai più con Bruno Valentini ". I monaciani lo avevano promesso e hanno mantenuto la parola. Alessandro Pinciani , presidente dell'associazione Confronti , sarà candidato a sindaco di Siena nelle ...

È crollato un tratto delle mura di San Gimignano (Siena) - non ci sono feriti : Ieri pomeriggio è crollato un tratto delle mura di San Gimignano, la famosa cittadella medievale in provincia di Siena. Non ci sono stati danni a cose o persone. Il tratto crollato faceva parte della porzione orientale delle mura, e non The post È crollato un tratto delle mura di San Gimignano (Siena), non ci sono feriti appeared first on Il Post.

È crollato un pezzo delle mura di San Gimignano (Siena) - non ci sono feriti : Ieri pomeriggio è crollato un pezzo delle mura di San Gimignano, la famosa cittadella medievale in provincia di Siena. Non ci sono stati danni a cose o persone. Il tratto crollato faceva parte della porzione orientale delle mura, e non The post È crollato un pezzo delle mura di San Gimignano (Siena), non ci sono feriti appeared first on Il Post.

Diretta/ Pro Piacenza-Siena (risultato live 0-0) streaming video e tv : Abate non sorprende Pane : Diretta Pro Piacenza-Siena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma martedì 3 aprile 2018.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 14:48:00 GMT)

Non versavano imposta di soggiorno - condannati i gestori di struttura ricettiva di Siena : Per tre anni, dal 2012 al 2015, non avevano versato l'imposta di soggiorno. Così sono stati condannati gli evasori che gestiscono una struttura ricettiva a Siena. Facciamo un passo indietro. Grazie ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - Padoan : Governo vuole rinforzarla - non spezzettarla (oggi - 2 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 3,15 euro ad azione. Le parole di Pier Carlo Padoan sulla banca. Ultime notizie live di oggi 2 marzo 2018(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:36:00 GMT)

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - Pagani (Mef) : non mi risultano colloqui per aggregazione (oggi - 28 febbraio) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 3,2 euro ad azione. Le parole di Fabrizio Pagani del Mef. Ultime notizie live di oggi 28 febbraio 2018(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:44:00 GMT)

Ira dei 5 stelle di Siena : Di Maio avvisato su Caiata ma non ascolta : Il malumore tra gli attivisti M5s di Siena serpeggiava già da tempo. E, secondo quanto si apprende in ambienti vicini alla base, sin dall'inizio erano state espresse più di una perplessità sul nome di ...

Ira dei 5 stelle di Siena : Di Maio avvisato su Caiata ma non ascolta : Il malumore tra gli attivisti M5s di Siena serpeggiava già da tempo. E, secondo quanto si apprende in ambienti vicini alla base, sin dall'inizio erano state espresse più di una perplessità sul nome di Salvatore Caiata, candidato da Luigi Di Maio con entusiasmo ma ieri già espulso, dallo stesso Di Maio, dopo la notizia dell'indagine di riciclaggio di cui il presidente del Potenza calcio non aveva però informato ...