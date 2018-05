Sicilia | aggressioni negli ospedali | al via piano straordinario per la sicurezza

meteoweb.eu

(Di martedì 8 maggio 2018) Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – L’istituzione della figura del “bed manager” che costituirà in ciascun ospedale dell’ isola l’autorità per la gestione dei ricoveri. Il nuovo manager sarà a conoscenza delle mappe dei posti letto e avrà il compito di decidere sull’ assegnazione, evitando così attese estenuanti con effetti positivi sulla riduzione dei tempi di attesa. Centrali operative del 118 e singole ambulanze dotate di rete internet e di tablet saranno in grado di leggere in tempo reale i dati aggiornati e selezionare istantaneamente i pronto soccorso meno congestionati. Sono alcune delle principali novità previste dal “Regionale per lanei pronto soccorso” presentato dal Presidente della Regionena Nello Musumeci e dall’assessore alla Salute Ruggero Razza. Ilentrerà in vigore entro sei mesi in via ...