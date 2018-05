Siamo in una nuova ' Era meteo climatica' ? I fatti

Autismo - un test agli occhi per predirlo : “Siamo lontani da una simile prospettiva” : “Potrebbe essere importante disporre in futuro di un test predittivo per facilitare e anticipare la diagnosi di disturbo dello spettro autistico semplice come un esame delle pupille, ma al momento siamo lontani da una simile prospettiva e comunque anche le possibili ricadute cliniche di cio’ restano al momento incerte.” Lo spiega all’Ansa Paolo Mariotti della UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Gemelli di ...

Bologna - Bigon : 'Qui per fare punti. Siamo una squadra in crescita' : Riccardo Bigon , direttore sportivo del Bologna , è intervenuto ai microfoni di Premium Sport nell'immediata vigilia della partita tra i felsinei e la Juventus . SULLA PARTITA - ' Siamo qua per fare la nostra gara e portare a casa punti , dimostrare che posSiamo fare bella figura dando ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Salvezza? PenSiamo ad una partita alla volta» : REGGIO EMILIA - Beppe Iachini è pronto per la sfida casalinga tra il suo Sassuolo e la Sampdoria . Queste le sue parole sugli avversari: "La Sampdoria è una squadra con dei ragazzi che giocano insieme ...

Siamo sicuri che l’invito al varicella party di Milano non fosse una trollata? : (Foto: Smith Collection/Getty Images) Nella serata tra lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio è comparso su Facebook un post sulla varicella che ha fatto molto discutere. Pubblicato da una signora che è madre di un bambino di pochi anni, il post riporta testualmente “Domani varicella party per chi lo desidera. Vi aspettiamo alla casa di Milano!”. Dato che il testo sembra far riferimento ai famigerati gruppi di contagio, ossia ...

Al Bano senza filtri - la bomba sulla Lecciso : "Dal 2005 non Siamo più una coppia" : Un tira e molla, quello tra Al Bano e Loredana Lecciso, che va avanti da quasi 15 anni, da quando lei lo ha lasciato in diretta tv mentre lui era sull'Isola dei Famosi. Ora

Al Bano : ‘Con Loredana Lecciso non Siamo più una coppia dal 2005’ : All’improvviso la rivelazione, la vera conclusione della relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso non è recente ma risale a tanti anni fa: “Dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia”. Il cantante pugliese ha infatti svelato al settimanale Oggi che quella che sembrava la rottura definitiva con la madre dei suoi ultimi due figli (e che è parsa pure un po’ burrascosa nei toni), in realtà non è stata ...

Al Bano gela Loredana : Non Siamo una coppia da 15 anni : La storia d'amore tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi è ormai finita e ora il cantante di Cellino San Marco rivela alcuni retroscena inaspettati.Intervistato dal settimanale Oggi, Al Bano spiega: "Ora te lo posso confessare, dei diciotto anni trascorsi con lei, soltanto tre sono stati felici. Avevo già capito che tra me e Loredana esistevano nature e aspettative inconciliabili. Non la sto incolpando, sia chiaro. Di questa incompatibilità era ...

Loro 2 - Paolo Sorrentino : “Non è un film schierato e ideologico. Siamo partiti da una storia d’amore - quella tra Silvio e Veronica” : Sentimenti, dimensione privata, persino tenerezza. Paolo Sorrentino insiste su queste parole per descrivere il suo “Loro”, di cui oggi – a seguito della visione per la stampa del secondo capitolo, Loro 2 – finalmente offre commenti e possibili “letture”. E a tal proposito sgombra subito il campo da equivoci: “il gioco del ‘chi è chi’ è legittimo ma appartiene al rotocalco, non ha molto senso per questo film. Ad esempio il personaggio ...

Rinascente - lo shopping italiano «Siamo una collezione di negozi» : NUOTO, calcio, basket. Se per un attimo provate ad accompagnare Pierluigi Cocchini fuori dal suo ufficio di amministratore delegato di Rinascente, vi troverete davanti uno sportivo a 360 gradi. La ...

F1 Mercedes - Wolff : «A Baku Siamo stati fortunati» : ROMA - Nonostante la prima vittoria stagionale e la vetta della classifica piloti ritrovata con Lewis Hamilton il team principal della Mercedes Toto Wolff non si illude che il 2018 possa essere una ...

Dazi - perché Siamo sull'orlo di una guerra commerciale mondiale : Domani gli Usa decideranno se esentare (ancora) l’Europa dai Dazi su alluminio e ferro. In caso negativo, Bruxelles è pronta a replicare con la stessa moneta. E intanto continuano le tensioni con la Cina, la lotta sul 5G ,la crisi degli oligarchi russi. Come siamo arrivati al punto di non ritorno per l’economia globale...

Trapani Calcio - Calori : 'Voglio una risposta importante - ci Siamo preparati bene' - Magazine Pragma : LE PAROLE DELL'ALLENATORE DEL Trapani Calcio 'Scienza sta facendo un ottimo lavoro. Lui gioca spesso con il 3-4-1-2. Sounas ha qualità e si mette spesso a centrocampo. Noi la stiamo preparando molto ...

Inter - Luisa Corna : "Siamo una squadra rock : chi più imprevedibile di noi?" : A quali persone del mondo nerazzurro è maggiormente legata? "L'Avvocato Peppino Prisco era di un'ironia inimitabile. Il presidente Pellegrini è ancora innamorato dell'Inter: l'ho rivisto recentemente ...

Roma - Di Francesco : 'Col Liverpool sia una festa. PosSiamo ancora fare l'impresa' : Spero che la partita di ritorno possa essere una festa di sport. È un appello che faccio alla mia tifoseria". Quali sono le condizioni della squadra? "Siamo molto dispiaciuti, ci aspettavamo un ...