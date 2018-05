Si torna al voto? Stallo politico | è braccio di ferro Di Maio-Salvini

Boccia - Pd - : 'Irresponsabile tornare al voto con questa legge elettorale' : 'Siamo disponibili a qualsiasi soluzione per fare una nuova legge poi al voto al massimo a febbraio' -

Mattarella dopo le consultazioni : "Governo di servizio o si torna subito al voto" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo una lunga giornata di consultazioni, ha preso la parola al termine dell'incontro con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, riepilogando quanto accaduto oggi e manifestando l'intenzione di formare un governo di servizio, neutrale, che possa guidare il Paese fino alla fine dell'anno o fino a quando le tre principali forze politiche non raggiungeranno un accordoQueste ...

**Governo : Toninelli - unica possibilità è tornare al voto** : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “L’unica possibilità per dar vita a un governo serio è andare al voto”. Lo ha detto Danilo Toninelli dei 5 Stelle a La7. L'articolo **Governo: Toninelli, unica possibilità è tornare al voto** sembra essere il primo su Meteo Web.

Consultazioni - Salvini : "Se non cadono veti degli uni contro gli altri - 8 luglio si torna al voto" : "Fino all'ultimo lavorerò sia come Lega che personalmente per dare un governo a questo Paese. Proverò a far cadere i veti degli uni contro gli altri, che ancora ci sono. Se questi veti rimanessero l'...

Salvini : 8 luglio data più efficace per tornare al voto : Roma, 7 mag. , askanews, 'Pensiamo che l'8 luglio sia la data più netta ed efficace per tornare al voto'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in sala stampa a Montecitorio dopo l'...

Sicilia : voto di scambio politico-mafioso - torna in libertà deputato Gennuso : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - torna in libertà il deputato regionale Siciliano Giuseppe Gennuso, arrestato lo scorso mese con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dai legali del politico eletto a novembre con la lista dei Popolari e

[L'analisi] Disastro Italia - la legislatura muore prima di nascere. E si torna al voto dopo calci e sputi : Il ruolo del Pd e di Renzi Il Pd che nel 2013 fu rifiutato e umiliato, proprio dal comico genovese - nei giorni dello streaming - stavolta è rimasto sull'Aventino dopo una direzione suicida in cui ...

M5s - il deputato amico di Mattarella : “tornare al voto? Iattura. Riproviamo con la Lega. Berlusconi? Lungimirante” : “Tornare al voto sarebbe una iattura”. Il governo? “Si può fare, con una tregua bilaterale Di Maio-Salvini“. Di Maio premier? “Non è questione di nomi”. Berlusconi? “Forse troppo diretti a definirlo pluricondannato. E’ persona lungimirante e intelligente. Da lui potrebbe venire un’iniziativa che ci apra la strada”. Il deputato M5s Giorgio Trizzino, chirurgo siciliano definito amico di Sergio ...

M5s - il deputato amico di Mattarella : ‘tornare al voto? Iattura. Riproviamo con Lega’. Poi precisa : ‘Mai smentito Di Maio’ : “Tornare al voto sarebbe una iattura”. Il governo? “Si può fare, con una tregua bilaterale Di Maio-Salvini“. Di Maio premier? “Non è questione di nomi”. Berlusconi? “E’ persona lungimirante e intelligente. Da lui potrebbe venire un’iniziativa che ci apra la strada”. Il deputato M5s Giorgio Trizzino, chirurgo siciliano definito amico di Sergio Mattarella perché da giovane vicino al fratello ...

Salvini : stufo dei litigi - andiamo a governare o si torna al voto : Roma, 3 mag. , askanews, 'Da un mese non tocco una sigaretta! Sono stufo di litigi, polemiche e perdite di tempo, spero di non arrabbiarmi troppo nei prossimi giorni, sennò mi toccherà ricominciare ?? ...

Mezzo M5s sfiducia Di Maio : è la sua fine? La rivolta : 'Piuttosto che tornare al voto...' : L'idea di Luigi Di Maio di tornare al voto non piace a Mezzo Movimento. Perché andare di nuovo alle urne significherebbe rimangiarsi la regola del secondo mandato con una deroga. 'Votare di nuovo con ...

Vincenzo Boccia : "Fare qualcosa prima di tornare al voto" : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla domanda se la soluzione allo stallo politico possa passare per un ritorno al voto, risponde: "Non lo so, speriamo però che si faccia qualcosa prima di tornare alle urne. Aspettare sei mesi per non fare niente e tornare alle urne mi sembra come quella battuta che fece Guzzanti: 'Questi elettori vanno cambiati'".E poi, si chiede Boccia a margine della presentazione dell'associazione ...

Di Maio : “Se Salvini vuole un governo con il Pd e non tornare al voto lo dica subito” : Di Maio durante la registrazione del programma Porta a Porta: "Se l'obiettivo era fare un governo Salvini-Berlusconi-Renzi dovevano dirlo subito. Salvini lo dica: se vuole andare al voto non è vero quello che sto dicendo ma se non vogliono andare al voto lo devono dire".Continua a leggere