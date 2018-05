Si toglie la cintura di sicurezza per scattare un selfie : muore sedicenne : L’ultimo selfie di un’allegra serata in compagnia degli amici si è rivelato fatale per Kailee Mills. I genitori della sedicenne americana hanno raccontato la tragica morte della figlia all’emittente Kbtx-Tv. David e Wendy Mills non riescono ancora a credere che il dolce sorriso della loro ragazza si sia spento all’improvviso in una serata di fine ottobre. Nel ricordo della figlia prematuramente scomparsa, e per evitare che altre famiglie vivano ...