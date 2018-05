Si riparte dalla Sicilia | tappa per Ulissi

Giro d'Italia - si riparte dalla Sicilia con Dennis in rosa. Primi arrivi in salita : Il Giro è sulle strade di casa. Si parte dalla Sicilia dove domani scatta la prima settimana della corsa rosa in Italia. Dopo la tre giorni in Israele si riparte con l'australiano Rohan Dennis della ...

Giro d'Italia 2018 : Dumoulin riparte dalla maglia rosa - vince la prima tappa a cronometro : Il Giro d'Italia ricomincia da dove era finito. Tom Dumoulin vince la prima tappa ed è la prima maglia rosa. Magli con cui aveva concluso da vincitore la scorsa edizione del Giro d'Italia.

Il Sunderland riparte dalla League One e cambia proprietà : Dopo la retrocessione in League One Ellis Short vende il club, che passerà ad un gruppo guidato da Stewart Donald: manca solo l'ok della Football League. L'articolo Il Sunderland riparte dalla League One e cambia proprietà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Corsa scudetto - il Napoli riparte : Albiol piega il Genoa - -2 dalla Juve : Il Napoli, reduce dallo 0 a 0 di San Siro e prima ancora dal rovescio casalingo con la Roma riesce ad avere la meglio su un ottimo Genoa grazie a una rete di Albiol nel secondo tempo di testa su...

Ballando con le stelle - l’unico posto in cui la “rivoluzione” non passa. Ma riparte dalla danza “same sex” (che fa arrabbiare Adinolfi…) : Gli anni passano, la televisione cambia pelle, la politica viene investita da rivoluzioni, ma Ballando con le stelle rimane sempre fedele a se stesso. La tredicesima stagione è partita su Rai1 senza stravolgimenti: c’è sempre lo stesso studio con il lampadario in bella vista, Sandro Mayer a bordo pista (se c’è qualcosa che muta, sono le sue acconciature), i soliti commenti della giuria, Paolo Belli con la sua Big Band e Milly ...