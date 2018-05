Si può fare la sauna in gravidanza? Dalla scienza | la risposta che non t' aspetti

Lecco - l'agente aggredito sul treno. «Noi profughi - non puoi fare niente» : «Mi hanno urlato in faccia: siamo profughi, non puoi farci niente. Erano in tanti, mi hanno accerchiato, preso a pugni. Sono caduto a terra, sentivo i loro calci. Poi ho perso i sensi». L'assistente ...

Un welfare rinnovato non può più aspettare : Crollo delle nascite, calo dei residenti, popolazione sempre più anziana e boom di stranieri immigrati. I dati Istat pubblicati negli scorsi giorni disegnano l'Italia del 2065 e raccontano un paese che cambia caratteristiche e bisogni. Non può essere una notizia da far durare il tempo di qualche click o il passaggio in qualche Tg.L'evoluzione demografica del paese, tracciata con chiarezza dalle proiezioni statistiche, impone una ...

Seconda Giornata Nazionale della Ricerca : come si può fare prevenzione a 360 gradi? : Quali sono gli orizzonti per la Ricerca oncologica e qual è la situazione italiana? Quali sono le iniziative di prevenzione in atto e come si può fare prevenzione a 360 gradi, anche per evitare le recidive? Sono queste alcune delle domande che guideranno il dibattito nel corso della Seconda Giornata Nazionale della Ricerca promossa dalla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e, che si terrà a Milano il 16 maggio presso ...

MotoGP : Andrea Dovizioso potrebbe andar via. La Ducati può fare a meno del forlivese? : “Andrea Dovizioso ha fatto un lavoro fantastico, quindi ci sono tutti i presupposti perché questa storia continui, ma bisogna essere in due. Oggi abbiamo una bella moto e abbiamo dei grandi piloti che la possono portare, il primo di tutti è Dovi. Vorrei che questa cosa vada in porto, se non ci riuscissimo credo che faremo una squadra fantastica per puntare al titolo anche il prossimo anno“. Con queste parole l’amministratore ...

Serie A - Pioli : «Fiorentina - puoi fare qualcosa di straordinario» : "Non conta molto pensare adesso allo scontro diretto con il Milan all'ultima giornata - continua il tecnico dei viola a Sky Sport - perchè noi abbiamo già giocato tante finali come contro il Napoli e ...

'Insieme si può fare' - al Mancinelli evento di solidarietà portato in scena dai Matt'Attori : Da anni la compagnia teatrale I Matt'Attori, in collaborazione con la SMOMonlus , solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo, , associazione di volontariato che opera nei paesi in via di sviluppo, dà ...

Torna la proposta del servizio militare obbligatorio per tutti - Salvini : “Si può fare” : Salvini rilancia la proposta della leva obbligatoria per tutti: sei mesi da dedicare al servizio civile o militare. Ma Gasparri (FI) non ci sta: "Il tempo della leva obbligatoria è superato da anni. Riproporla, in qualsiasi forma, non servirebbe né alla Difesa né ai nostri giovani. Non si tornerà indietro. Nessuno ci riuscirà".Continua a leggere

Pd - Rosato : "Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S - ma Di Maio non può fare premier" : Ettore Rosato, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita , La7, , parla della possibilità di dialogo con il M5S: "Non mettiamo il veto a fare un governo in cui ci siano i 5 stelle. Abbiamo detto che ...

Pd - Rosato : “Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S - ma Di Maio non può fare premier” : Ettore Rosato, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita (La7), parla della possibilità di dialogo con il M5S: “Non mettiamo il veto a fare un governo in cui ci siano i 5 stelle. Abbiamo detto che per quanto ci riguarda, per noi Di Maio non può fare il premier” L'articolo Pd, Rosato: “Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5S, ma Di Maio non può fare premier” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Oysho - anche un costume può fare la differenza : Basta una bottiglietta di plastica gettata nel posto giusto a fare la differenza. Sembra una banalità o un gesto irrisorio, eppure il cambiamento parte tutto da lì. Dai nostri comportamenti e dal modo in cui trattiamo il nostro ambiente, quello che negli ultimi anni sta chiedendo aiuto proprio a noi uomini, gli stessi che lo stanno deturpando. L’emergenza ambientale è più seria di quanto appaia ai nostri occhi. Non ce ne accorgiamo perché ...

I cantanti italiani : «Morandi è l'unico che può fare il governo». E Gianni risponde così Video : Va bene che è definito l'eternauta per la sua faccia da eterno bravo ragazzo, va bene che ha cantato convinto 'Si può dare di più' , ma forse questo appello non se lo aspettava neanche lui. Eppure p ...

I cantanti italiani : 'Morandi è l'unico che può fare il governo'. E Gianni risponde così : Va bene che è definito l'eternauta per la sua faccia da eterno bravo ragazzo, va bene che ha cantato convinto 'Si può dare di più' , ma forse questo appello non se lo aspettava neanche lui. Eppure p ...

Collina e Ceferin - la Champions non può fare a meno della Var : C'è un forte senso di amarezza che emerge dopo le due semifinali di ritorno della Champions, che hanno consegnato alla finale Real e Liverpool. L'amarezza è quella che Pierluigi Collina e Aleksander ...

Governo di tregua - balneare o di minoranza : cosa può fare Mattarella per evitare le elezioni : Se lo stallo per la formazione del nuovo Governo dovesse proseguire e non si dovesse trovare l'accordo per un esecutivo politico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe valutare alcune ipotesi per rinviare il ritorno alle urne senza, nel frattempo, conseguenze per il Paese. Ecco tutte le possibilità che ha il capo dello Stato, dal Governo di tregua a quello balneare.Continua a leggere