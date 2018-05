Si inventa lo stupro di gruppo : 'Violentata da quattro ragazzi'. Ma aveva passato la notte col fidanzato : Ha inventato di essere vittima di uno stupro di gruppo solo per non dire, semplicemente, ai genitori di aver fatto tardi per una festa in spiaggia. E ora sono guai per una donna di 31 anni, nata a ...

Si inventa lo stupro di gruppo : «Violentata da quattro ragazzi». Ma aveva passato la notte col fidanzato : Ha inventato di essere vittima di uno stupro di gruppo solo per non dire, semplicemente, ai genitori di aver fatto tardi per una festa in spiaggia. E ora sono guai per una donna di 31 anni, nata a...

Per trascorrere la notte in spiaggia col fidanzato si inventa uno stupro - 31enne nei guai : Una ragazza marchigiana per giustificare la notte trascorsa in spiaggia a Cattolica col fidanzato è andata dai carabinieri e ha denunciato uno stupro di gruppo. È stata denunciata per simulazione di reato.Continua a leggere