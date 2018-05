Sì di Bruxelles alla cessione di Ilva ad Arcelor

Il "premiolino" di Bruxelles alla Francia che non ha fatto nessuna riforma economica : E ti pareva, si direbbe a Roma. La Commissione europea ha consegnato all'indebitatissima Francia, "championne des dépenses publiques en zone euro", campionessa europea di spesa pubblica (quasi il 57% del pil) - come ri/conferma in un paper recente François Ecalle, ex magistrati della Corte dei Conti e ora animatore del think thank Fipeco (Finances publiques et économie) - un certificato di buona condotta contabile.Parigi, a ...