Sgombero ex Mira Lanza | occupanti rifiutano sistemazione alloggiativa

(Di martedì 8 maggio 2018) Roma: 37 persone identificate, altre 9 in corso di identificazione Roma – Il primo bilancio delloavvenuto nello stabilimento della ex, nel quartiere Marconi, recita chiaro. Trentasette persone di nazione rumena sono state identificate. Altre 9 sono in corso di identificazione negli uffici del fotosegnalamento della Questura di via Patini. A procedere con le operazioni di, gli uomini del commissariato San Paolo con il supporto del Reparto Mobile e gli agenti del GSSU della Polizia di Roma Capitale. L’assessorato alle Politiche sociali di Roma Capitale ha proposto agli, insieme alla Sala Operativa Sociale, una soluzione assistenziale. Tuttavia questi hanno rifiutato. In particolare, tra glianche 6 minorenni inseriti in due nuclei familiari. Ventotto le persone che hanno abbandonato l’occupazione ...