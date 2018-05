Sex toys | quali sono i pericoli dei modelli realizzati con prodotti di bassa qualità

Milena Gabanelli - inchiesta sui Sex toys : ecco quelli che causano tumori : Il giro d'affari globale, nel 2017, è stato di oltre 18 miliardi di euro e in Italia il loro fatturato è cresciuto del 6% in un anno. Sono i sex toys, utilizzati sopratutto dalle donne tra i 20 e i 45 anni (il 40% dei consumatori totali). Il mercato è in forte crescita anche grazie agli store online

Amber Rose lancia una linea di Sex toys : Amber Rose si lancia in un affare inedito. Dopo aver stretto un accordo da 10 milioni di dollari con Lelo, il gigante dei giocattoli per adulti, è pronta a lanciare la sua linea di sex toys , come ...

Il mistero dei Sex toys spediti random con pacchi Amazon : Ricevere un pacco Amazon in genere è un momento piacevole, sia se si era in attesa del prodotto acquistato online, sia se il contenuto è sconosciuto, perché significa che qualcuno ha spedito un regalo. Ma negli ultimi mesi, negli Stati Uniti si sta verificando qualcosa di inusuale: molte persone hanno ricevuto pacchi dal colosso di Seattle, tutti regali anonimi. Il contenuto dei doni misteriosi, però, ha messo non poco in imbarazzo le persone, ...