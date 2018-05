Serie C | playoff e playout | ecco tutte le gare in programma

Basket - 29a giornata Serie A 2018 : Milano raggiunge Venezia in vetta - Varese si prende i playoff. Che lotta per la salvezza! : Penultima giornata della Serie A. Le lotte per il primo posto, i playoff e la salvezza stanno giungendo al termine ma tutto è ancora in gioco. Mercoledì sera, nell’ultimo turno, sapremo tutti i verdetti definitivi. La vetta della classifica è ancora in discussione. La Reyer Venezia, infatti, è caduta sul campo della VL Pesaro per 77-74. Una vera impresa quella firmata dai marchigiani, che dopo aver sbancato il Forum hanno infilato ...

Serie C Girone B - tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff : Serie C Girone B, tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff – Si è concluso il campionato di Serie C, ecco i verdetti e gli accoppiamenti playoff. Vince ancora il Padova, successo contro il Gubbio, tre punti dell’Albinoleffe anche contro il Vicenza. Gol e spettacolo tra Teramo e Cremonese, finisce 3-3. Il Padova è già promosso in Serie B, ai playoff approdano invece: SudTirol, Sambenedettese, Reggiana, Albinoleffe, ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : Sudtirol secondo nel girone B - Triestina fuori dai playoff! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi B, C. Nell'ultima giornata il Sudtirol e il Catania si prendono il 2^ posto, la Triestina resta fuori dai playoff(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:30:00 GMT)

Risultati e classifica Serie C Girone C : verdetti ed accoppiamenti playoff : 1/12 Donato Fasano/LaPresse LaPresse/ ...

Serie C Girone A - tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff : Si è concluso il campionato di Serie C, ecco i verdetti e gli accoppiamento per il Girone A. Il Livorno che ha già festeggiato la promozione nel campionato di Serie B non è andato oltre il pareggio sul campo del Piacenza, mentre il Siena, già aritmeticamente secondo, vince a Prato. Il Prato retrocede in Serie D dopo più di quarant’anni. Ecco tutti i verdetti: Livorno in B; Siena, Pisa, Monza, Viterbese, Alessandria (vincitrice Coppa), Carrarese, ...

Nba playoff. Utah-Houston 113-92. Rockets avanti 2-1 nella Serie : Una risposta forte e chiara. Addirittura rabbiosa, feroce. Houston stravince gara 3 a Salt Lake City e replica a Utah e ai critici in maniera enfatica, dopo la precedente partitaccia casalinga. I ...

Nba playoff - New Orleans-Golden State 119-100 - Warriors avanti 2-1 nella Serie : Il braccio e la mente hanno colpito ancora. Solo che stavolta, anziché stritolare Portland come nel primo turno, hanno fatto a pezzi Golden State riaprendo una serie che sembrava chiusa. Il braccio è ...

Playoff NBA 2018 - New Orleans-Golden State 119-100 : Anthony Davis domina - i Pelicans riaprono la Serie : Nella serie di tre anni fa tra Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, i poi campioni NBA spensero qualsiasi velleità degli avversari andando a vincere gara-3 con una rimonta negli ultimi minuti,...

Basket - 29a giornata SerieA 2018 : Pesaro-Venezia tra salvezza e primato. Il derby Varese-Cremona vale i playoff : Penultimo atto della stagione regolare della SerieA e ancora tutti i verdetti sono da scrivere. Un campo importantissimo di questa domenica sarà quello di Pesaro, dove la Victoria Libertas attende la capolista Reyer Venezia. I marchigiani sperano di bissare il successo ottenuto lo scorso turno contro Milano e nello stesso tempo attendono buone notizie da Capo d’Orlando. Infatti Pesaro potrebbe festeggiare la salvezza con un turno ...

Nba Playoff - Boston-Philadelphia 108-103 e 2-0 nella Serie : Una cosa sembra certa in questi Playoff: vincere al TD Garden è impossibile. I Celtics fanno valere ancora una volta legge di casa centrando il successo per 108-103 che vale il 2-0 nella serie contro ...

Basket - playoff Nba : impresa Utah - sbanca Houston e porta la Serie in parità : Houston - L'incredibile notte dei Jazz, sbancano Houston e pareggiano la serie delle semifinali della Western Conference: 1-1. Utah compie una vera e propria impresa nel tempio dei Rockets: Harden e ...

Basket - Serie A-2 : Verona - sorpresona playoff. Le big partono forte : 20.45 all' UBI Banca Sport Center La squadra di coach Marco Ramondino conferma la splendida stagione regolare, chiudendo con due belle vittorie la prima tranche della Serie contro l'ostica Jesi, ...

Playoff NBA 2018 : Joe Ingles trascina Utah! Vittoria in casa di Houston e Serie sull’1-1 : I Playoff NBA sono ricchi di sorprese: e lo testimonia l’unica partita di questa notte, in cui gli Utah Jazz si sono imposti con il punteggio di 116-108 in casa degli Houston Rockets, portando la serie sull’1-1 e ribaltando il fattore campo. I Rockets, la miglior squadra dell’intera regular season, avevano perso solo una delle ultime 25 partite giocate davanti al pubblico di casa. Utah, di fatto, ha dominato la prima parte di ...

Risultati playoff basket A2 / Diretta live score : tutte le Serie si portano sul 2 a 0 tranne quella di Biella : Risultati playoff basket A2: Diretta live score delle partite del giorno. Trieste e Scafati salgono sul 2-0 senza particolari problemi, Biella soffre ancora ma impatta con Montegranaro(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:38:00 GMT)