Serie B | volata finale | Frosinone | Palermo e Parma lottano per un posto in A

Basket - Serie A : Cantù in volata - Avellino va ko : Basket , Serie A: Cantù in volata , Avellino va ko Basket , Serie A: Cantù in volata , Avellino va ko Continua a leggere

La lotta per la salvezza in Serie A : il calendario della volata : 180 minuti , e poco più, e avremo una soluzione. 4 squadre esulteranno e tireranno un respiro di sollievo in vista della prossima stagione, una sola invece si ritroverà tra le lacrime a recriminare su ...

Serie A - volata salvezza : il calendario delle sei squadre in lotta per non retrocedere. Tutte le partite - le avversarie - le date - gli orari : Mancano quattro giornate al termine del campionato e la volata salvezza è già lanciata. Il Benevento è già retrocesso in Serie B ma poi ci sono altre sei squadre in lotta per non occupare gli ultimi due posti che manderanno in cadetteria. Udinese e Cagliari a 33 punti, Chievo e Crotone a 31, SPAL a 29 e Verona a 25 ma con una partita in più da giocare (contro il Genoa). Di seguito il calendario della volata scudetto e le avversarie a confronto, ...