Serie B | tre punti da cui l' Unicusano Ternana può ripartire subito

Biglietti Roma-Juventus (domenica 13 maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesima giornata di Serie A : Big match nella penultima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico, la Roma sfiderà la Juventus nel posticipo. Una sfida che negli scorsi anni è stata decisiva per l’assegnazione dello Scudetto ed anche quest’anno sarà così. Alla Juventus, infatti, basta un solo punto per assicurarsi matematicamente il settimo titolo consecutivo. I bianconeri hanno sei punti di vantaggio sul Napoli e una differenza reti (dal momento che i due ...

Biglietti Crotone-Lazio (domenica 13 maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesima giornata di Serie A : Penultima giornata di Serie A. Crotone e Lazio si giocheranno tanto, se non tutto, dei rispettivi obiettivi. Sarà un match fondamentale all’Ezio Scida di Crotone. La sconfitta dei calabresi contro il Chievo ha complicato i piani della salvezza. La squadra di Walter Zenga ha un solo punto di vantaggio sul Cagliari ed è quindi in pericolo. I rossoblu sono quindi obbligati a vincere per stare al riparo da eventuali rischi, per quanto tutto ...

Biglietti Atalanta-Milan (domenica 13 maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesima giornata di Serie A : Penultima giornata della Serie A. Allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo va in scena una sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Europa League. A sfidarsi saranno Atalanta e Milan. La squadra nerazzurra è stata nuovamente scavalcata dai rossoneri, dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio. I ragazzi di Gasperini sono a caccia di un altro miracolo, che confermerebbe la Dea tra le migliori ...

Albissola - tre promozioni in 3 anni : ora è in Serie C. Una favola in Liguria : "Al termine della gara per un paio di minuti non ho più respirato, sono entrato in un mondo parallelo - ha detto l'allenatore Fossati -. Poi sono stato svegliato dall'abbraccio tumultuoso dei ragazzi ...

DIRETTA / Brescia Torino (risultato finale 98-95) streaming video e tv : termina la gara (basket Serie A1) : DIRETTA Brescia Torino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Lombardi per difendere il terzo posto, Fiat ormai eliminata(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 23:00:00 GMT)

DIRETTA/ Trento Sassari (risultato finale 87-81) streaming video e tv : Trento gestisce e vince (Serie A) : DIRETTA Trento Sassari info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Dolomiti Energia per salire ancora, Dinamo per i playoff(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:50:00 GMT)

DIRETTA / Pesaro Venezia (risultato finale 77-74) streaming video e tv : Pesaro di misura (Serie A1) : DIRETTA Pesaro Venezia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. La VL è vicina alla salvezza, ma arriva la capolista(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:48:00 GMT)

DIRETTA/ Virtus Bologna Avellino (risultato finale 64-70) streaming video e tv : gli irpini resistono (Serie A) : DIRETTA Virtus Bologna Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:47:00 GMT)

Diretta / Capo d’Orlando Cantù (risultato finale 71-70) streaming video e tv : locali a +1 (basket Serie A1) : Diretta Capo d’Orlando Cantù info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket Serie A: siciliani per la salvezza, lombardi per i playoff(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:42:00 GMT)

DIRETTA / Brindisi Reggio Emilia (risultato finale 75-72) streaming video e tv : game over (basket Serie A1) : DIRETTA Brindisi Reggio Emilia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la penultima giornata al PalaPentassuglia(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:35:00 GMT)

Diretta / Brescia Torino (risultato live 77-71) streaming video e tv : ultimo quarto (basket Serie A1) : Diretta Brescia Torino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Lombardi per difendere il terzo posto, Fiat ormai eliminata(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:19:00 GMT)

Diretta/ Trento Sassari (risultato live 64-53) streaming video e tv : piccola rimonta sarda (Serie A) : Diretta Trento Sassari info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Dolomiti Energia per salire ancora, Dinamo per i playoff(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:11:00 GMT)

Diretta / Pesaro Venezia (risultato live 60-53) streaming video e tv : Pesaro - che break! (Serie A1) : Diretta Pesaro Venezia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. La VL è vicina alla salvezza, ma arriva la capolista(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:59:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Avellino (risultato live 41-46) streaming video e tv : andamento lento (Serie A) : Diretta Virtus Bologna Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:58:00 GMT)