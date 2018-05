Serie B Palermo | Rolando | «Ora vinciamo le ultime due»

tuttosport

: Pd Sicilia, licenziati tutti i dipendenti. Si potrebbe fare facile ironia. Ma sulla pelle di lavoratori no! Chi ha… - NicolaMorra63 : Pd Sicilia, licenziati tutti i dipendenti. Si potrebbe fare facile ironia. Ma sulla pelle di lavoratori no! Chi ha… - FansCalcio : Serie B Palermo, Rolando: «Dobbiamo vincere le ultime due» - caIciomercato : #Palermo Palermo, pressing su Rolando: due opzioni possibili -

(Di martedì 8 maggio 2018)- " Un'emozione indescrivibile, ero felicissimo, per me e per la squadra, quando ho visto il pallone entrare" . Gabriele, centrocampista del, parla così della propria prima ...