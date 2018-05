Serie B Entella | Volpe | «Rimbocchiamoci le maniche per fare l' impresa»

Serie B Entella - Volpe si presenta : «Ci giocheremo le nostre carte» : CHIAVARI - "In questo momento non ho idee: bisogna agire e non pensare. Ci dobbiamo rimboccare le maniche, e abbiamo una grossa responsabiligà perché da quello che faremo dipenderà il futuro di molte ...

Serie B : Bari-Entella 1-0 : ANSA, - BARI, 27 APR - Il Bari ritrova la vittoria e lo sprint per i Play-off , sale a quota 60 in classifica, , battendo 1-0 l'Entella nello stadio San Nicola, davanti a 13.445 spettatori. I pugliesi,...

Probabili Formazioni Venezia-Entella - Serie B 17-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Venezia-Entella, Serie B 2017/2018, 36^ Giornata ore 20.45: analisi e pronostico della partita. Obbiettivi diametralmente opposti tra Venezia e Virtus Entella, ma al ”Penzo” sarà vietato sbagliare per entrambe e per non fallire gli obiettivi della stagione. I padroni di casa, settimi a 51 punti, si trovano ad affrontrare un Entella che lotta per la permanenza in Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi ...