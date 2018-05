Serie B | Bari | Foggia e Lecce ripartono dai progetti solidi

Serie B - Inzaghi gode al 95'. Palermo ok - Bari e Frosinone sorridono : Nessun anticipo nel 40° turno di Serie B, terzultima giornata del lungo e appassionante campionato che ha già regalato la prima sentenza, con l'Empoli aritmeticamente promosso dalla scorsa settimana. ...

Risultati e classifica Serie B - 40^ giornata : il Palermo torna a vincere - bene anche il Frosinone - Bari e Venezia show [FOTO] : 1/45 Foto LaPresse/ Anteo Marinoni 05/05/ 2018 Venezia - Italia Sport ...

Serie B - il Bari deferito : arriva la risposta del presidente Giancaspro : Con riferimento alla notizia diramata in data odierna dall’ufficio stampa della Procura Federale, concernente il deferimento inoltrato dalla Procura Federale a carico del presidente e della società dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, F.C. Bari 1908 S.p.a. ribadisce che il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 è stato ...

Serie B shock : Bari deferito e a rischio penalizzazione - fuori dai play off? Video : Ancora una volta, il calcio si trova di fronte a situazioni che poco hanno a che vedere con il rettangolo verde. Proprio ieri sono arrivati ben 28 punti di penalizzazione [Video] in un solo pomeriggio nel campionato di Serie C, stavolta tocca alla #Serie B e più esattamente al Bari. Non si parla ancora di #penalizzazioni, ma di un deferimento che potrebbe portare alle penalizzazioni in classifica. Stamattina il procuratore federale della Figc, a ...

Serie B deferimento al Tribunale Federale Nazionale per il Bari : Bari - Il Procuratore Federale, su segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare il Bari , Serie B, per alcune irregolarità amministrative. Il ...

Serie B shock : Bari deferito e a rischio penalizzazione - fuori dai play off? : Ancora una volta, il calcio si trova di fronte a situazioni che poco hanno a che vedere con il rettangolo verde. Proprio ier sono arrivati ben 28 punti di penalizzazione in un solo pomeriggio nel campionato di Serie C, stavolta tocca alla Serie B e più esattamente al Bari. Non si parla ancora di penalizzazioni, ma di un deferimento che potrebbe portare alle penalizzazioni in classifica. Stamattina il procuratore federale della Figc, a seguito di ...

Clamoroso in Serie B - ribaltone in arrivo in classifica : deferito il Bari per responsabilità oggettiva : Il Procuratore federale, su segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare il Bari in Serie B per alcune irregolarita’ amministrative. Il Procuratore ha deferito Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della societa’, e Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo ...

Video/ Palermo Bari (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 39^ giornata) : Video Palermo Bari (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 39^ giornata di Serie B. Nenè trova il pari per i galletti, rimasti in nove a fine incontro.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:36:00 GMT)

Serie B - Palermo-Bari 1-1 : in gol La Gumina e Nené : Roberto Stellone debutta con l'1-1 con il Bari. Poche emozioni, prevalenza di occasioni pugliesi nel primo tempo, siciliana nella ripresa, con vantaggio di La Gumina a 10' dalla fine, due espulsione ...

Serie B Palermo-Bari 1-1. Nenè replica a La Gumina : PALERMO - Palermo e Bari pareggiano 1-1 nell'anticipo della trentanovesima giornata di campionato, nel giorno dell'esordio sulla panchina rosanero del nuovo tecnico Stellone . I gol, entrambi nella ...

Serie B Palermo-Bari - Nenè riprende i rosanero : termina 1-1 : PALERMO - L'anticipo della trentanovesima giornata tra Palermo e Bari si chiude sul punteggio di 1-1, nel giorno dell'esordio sulla panchina rosanero del nuovo tecnico Stellone . I gol, entrambi nella ...

Serie B - Palermo-Bari 1-1 - a segno La Gumina e Nené : Ottanta minuti noiosi e privi di spunti, dieci minuti piu recupero di fuoco in cui si sono visti due gol, due rossi, una rissa ed emozioni che nessuno avrebbe potuto prevedere dopo una gara tanto ...

Serie B Palermo-Bari - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : PALERMO - Il Palermo terzo in classifica, dopo la sconfitta esterna contro il Venezia , che è costato il posto a Bruno Tedino , si prepara ad ospitare il Bari di Fabio Grosso , posizionato tre punti ...

Serie B : Tris del Venezia - vince anche il Bari : Suciu, Stulac e Andelkovic spingono i lagunari contro il Palermo. La squadra di Grosso batte 1-0 l'Entella grazie a Balkovec