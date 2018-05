Serie A Genoa | sfida casalinga contro squadra di rifugiati

tuttosport

: Il poco invidiabile primato di due esoneri nella stessa stagione di Serie A è di Pippo Marchioro nel 1994/95 (Reggi… - federicocasotti : Il poco invidiabile primato di due esoneri nella stessa stagione di Serie A è di Pippo Marchioro nel 1994/95 (Reggi… - beneventoapp : Benevento-Genoa: oltre 10mila tifosi al Vigorito per salutare la serie A, verso il tutto esaurito: L’iniziativa del… - patriziagatto3 : RT @TV7Benevento: Benevento-Genoa: oltre 10mila tifosi al Vigorito per salutare la serie A, verso il tutto e... -

(Di martedì 8 maggio 2018) GENOVA - Oggi non è stato un lunedì come gli altri per il: larossoblu infatti ha disputato un'amichevoleil Ceis Genova Sport , formazione amatoriale composta di giovani richiedenti asilo, provenienti da diverse nazioni africane. Poca attenzione al risultato, così come per gli schemi e le tattiche. 'Abbiamo la ...