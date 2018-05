Serie A Genoa | amichevole con i rifugiati

Video/ Genoa Fiorentina (2-3) : highlights e gol della partita ( Serie A 36^ giornata) : Video Genoa Fiorentina (2-3) : highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. I viola espugnano Marassi al termine di una sfida splendida e tengono vive le speranze europee(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:52:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi : Genoa senza Diego Laxalt (36^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori in vista delle partite della 36^ giornata del campionato. Allegri senza Pjanic, squalificato dal giudice sportivo.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 13:41:00 GMT)

Serie A Genoa a riposo. Terapie per Laxalt e Veloso : GENOVA - Il Genoa è a riposo: gli allenamenti della squadra rossoblù riprenderanno nel pomeriggio di domani quando i giocatori si ritroveranno a Pegli per una seduta pomeridiana il cui inizio è stato ...

Serie A - il Milan vince 2-1 a Bologna. L'Atalanta ne fa tre al Genoa - ok la Samp : Dopo le vittorie di Roma e Juventus contro Chievo Verona e Inter, la 35esima giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Crotone di Zenga e il Sassuolo di Iachini che ha visto vince re i calabresi per 4-1 grazie alle doppiette di Trotta e Simy. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque partite che hanno visto il Milan di Gattuso espugnare per 2-1 il campo del Bologna di Roberto Donadoni: i gol portano la firma di ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Atalanta forte : è uno stimolo in più» : GENOVA - " Ora affrontiamo l' Atalanta in trasferta, ci confrontiamo con una realtà europea. Siamo curiosi e stimolati " . Il tecnico del Genoa , Davide Ballardini , analizza la situazione del Grifone ...

Video/ Genoa Verona (3-1) : highlights e gol della partita ( Serie A 34^ giornata) : Video Genoa Verona (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Tre punti comodi per il grifone, che vola alla 11^ posizione in classifica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Serie A : Genoa-Verona 3-1 : ANSA, - GENOVA, 23 APR - Genoa batte Verona 2-1 , 1-0, nel posticipo del lunedì giocato questa sera a Marassi per la 34/a giornata del campionato di Serie A. Apre Medeiros , 7' pt, per rossoblu, pari ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Sarà la società a decidere sul futuro» : GENOVA - "Non si può fare bene una partita in tutto e per tutto, noi ci teniamo i nostri giocatori, coi loro difetti, siamo una squadra generosa e siamo felici per quanto fatto" . Il tecnico del Genoa ...