Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus al Quirinale | L' arbitro non si nota se i

Sergio Mattarella : "Arbitro non si nota se protagonisti fanno bene" : Non sono certo ore facili quelle che sta attraversando il Capo dello Stato , Sergio Mattarella . Il presidente della Repubblica di fatto deve fare i conti con un'intesa mancata per la formazione di un ...

Crollo in Borsa - spread alle stelle : vendetta dei mercati dopo il no a Sergio Mattarella : La Borsa di Milano è la peggiore tra quelle europee. Appesantita dall' ipotesi di un ritorno al voto alla luce dello stallo nella formazione di un governo Piazza Affari cede il 2,2% a 24 mila punti. ...

Sergio Mattarella : non c'è più tempo - parte un governo neutrale Video : Nella lunga giornata di lunedì hanno avuto luogo le consultazioni al Quirinale durante le quali Mattarella ha incontrato le varie forze politiche: prima Di Maio, poi Salvini, Meloni e Berlusconi, il Pd con Martina ed infine gli altri partiti ti da Fico e dalla Casellati. A fine giornata raccogliamo, dalle parole del capo dello stato, una sicurezza: partira' un governo di tregua [Video], soluzione che ribolliva in pentola da tutta la settimana, ...

Sergio Mattarella : non c'è più tempo - parte un governo neutrale : Nella lunga giornata di lunedì hanno avuto luogo le consultazioni al Quirinale durante le quali Mattarella ha incontrato le varie forze politiche: prima Di Maio, poi Salvini, Meloni e Berlusconi, il Pd con Martina ed infine gli altri partiti seguiti da Fico e dalla Casellati. A fine giornata raccogliamo, dalle parole del capo dello stato, una sicurezza: partirà un governo di tregua, soluzione che ribolliva in pentola da tutta la settimana, dalla ...

Sergio Mattarella - l'ultima indiscrezione : Elisabetta Belloni premier - il clone della Mogherini tutt'altro che neutrale : E ora? Che nome farà Sergio Mattarella per il 'governo neutrale' destinato a schiantarsi a tempo record dopo i secchi 'no' di Matteo Salvini e Luigi Di Maio ? Il toto-premier impazza, i nomi sul ...

Sergio Mattarella potrebbe giocare la 'carta rosa' per il suo governo : in pole per la premiership Elisabetta Belloni o Marta Cartabia : Sergio Mattarella sarebbe pronto a giocare la 'carta rosa' per la premiership del suo governo neutrale, annunciato oggi dopo l'ennesimo giro di consultazioni con i partiti. Una scelta evidentemente inedita nella storia della Repubblica, tesa a convincere i partiti a non buttare a mare il voto espresso dagli italiani il 4 marzo. Premier donna, dunque. Chi? In lizza, ci sarebbe anche Elisabetta Belloni, romana, 60 anni, prima donna segretario ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - asse contro il governo neutrale : no a Sergio Mattarella - 'voto subito' : Il 'governo neutrale' proposto da Sergio Mattarella ? Un immediato disastro: al vaffa del presidente, i partiti rispondono con un altro vaffa. In primis Giorgia Meloni , contraria ad 'esperimenti da ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Sergio Mattarella : 'No ai governi nati in laboratorio' : 'All'Italia non serve un governo neutrale ma un governo capace di schierarsi con gli italiani', dichiara Giorgia Meloni , che commenta a caldo le dichiarazioni di Sergio Mattarella al termine delle ...

Sergio Mattarella - gira una voce : chi può diventare premier - uno scenario horror : Nei Palazzi romani gira una voce: Romano Prodi premier, di nuovo. I boatos valgono fino a un certo punto, perché l'attualità di queste ultime ore rischia di cancellare il tam tam di giorni interi e ...

Marzio Breda : 'Sergio Mattarella farà il governo del presidente. Poi - voto balneare a luglio' : 'Sarà un voto balneare ', perché l''ipotesi di un ritorno alle urne a luglio è presa seriamente in considerazione' da Sergio Mattarella . Parola di Marzio Breda, esperto di Quirinale del Corriere ...

Sergio Mattarella pronto a un governo di tregua se non si sblocca la trattativa tra Salvini - Di Maio e Berlusconi : Ha aspettato due mesi Sergio Mattarella , ha concesso tempo e pazienza a Movimento 5 stelle e Lega prima a M5s e Pd poi. E l'ultima possibilità ai partiti l'ha data ieri quando sembrava che Luigi Di ...

Daniela Santanchè da Massimo Giletti : 'Sergio Mattarella ha fatto giocare troppo il M5s' : 'E' stucchevole questa storia del governo', sbotta Daniela Santanchè , ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7. 'Lo dico con assoluto rispetto ma Sergio Mattarella ha fatto un po' troppo ...

Sergio Mattarella - la carta segreta : il premier? Un big del made in Italy : Ore convulse, quelle che precedono le ultime consultazioni di Sergio Mattarella . Luigi Di Maio pronto a rinunciare alla premiership, ma in un governo senza Silvio Berlusconi . Forza Italia insorge ma ...

Sergio Mattarella in ospedale da Giorgio Napolitano prima delle consultazioni decisive per il governo : L'altra volta, dopo il secondo giro di consultazioni, aveva voluto vedere anche lui, a suggello del confronto coi partiti. Lo aveva fatto salire al Quirinale, ma questa volta non ha potuto farlo. ...