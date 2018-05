Senza minacce | il nucleare è inutile Kim conferma la svolta pacifista in un

huffingtonpost

(Di martedì 8 maggio 2018) Nel momento in cui cadono attività "ostili" ealla sicurezza non c'è ragione per la Corea del Nord di essere uno "Stato". Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un al presidente Xi Jinping, nel corso di un vertice a sorpresa a Dalian, nel nord-est della Cina. Kim ha auspicato, secondo la Nuova Cina, che Nord e Usa "costruiscano la reciproca fiducia col dialogo" e che le parti prendano "misure regolari e sincronizzate in modo responsabile" verso "la risoluzione politica" ed "eventualmente raggiungere la denuclearizzazione e la pace duratura della penisola"."La denuclearizzazione nella penisola coreana è la chiara posizione che la Corea del Nord ha sempre rispettato: finché le parti interessate rimuoveranno le politiche ostili e lealla sicurezza verso la Corea del Nord, non sarà necessario che la nazione abbia armi ...