Sempre più vicino iOS 12 | nuova funzione in arrivo per lo sblocco degli iPhone

Giro d’Italia Sempre più green : Con il risultato dell’89% di raccolta differenziata effettuata nell’edizione 2017 il Giro d’Italia è sempre più verde. E’ il progetto Ride green che anche quest’anno vede Novamont, azienda attiva nel settore delle bioplastiche, tra i sostenitori attraverso la fornitura di materiali utili per ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati. Tra atleti, squadre, spettatori e addetti ai lavori ogni tappa del Giro coinvolge un numero di ...

Stefano De Martino Sempre più sexy - diventa nuovo volto della pubblicità : Stefano De Martino, fin dai tempi della sua partecipazione al talent 'Amici' condotto da Maria De Filippi, non è passato inosservato. Il napoletano si è subito distinto dagli altri concorrenti per il talento e le sue doti fisiche e artistiche. La vita privata del ballerino è stata contraddistinta da amori da copertina. Tra le relazioni a lui attribuite ricordiamo Emma Marrone e l'argentina Belen Rodríguez, che ha sposato e da cui ha avuto il ...

Sempre più vicino l’aggiornamento iOS 11.4 su iPhone : le novità della beta 4 : In queste ore Apple sta distribuendo l'aggiornamento iOS 11.4 nella sua beta 4 a sviluppatori e tester pubblici. Il percorso verso il rilascio definitivo del firmware è oramai ad un passo, vista pure la natura dell'ultimo pacchetto. Si tratta infatti sostanzialmente di un firmware migliorativo con qualche correzione di bug e qualche funzione finalmente confermata. Il peso del pacchetto è di poco più di 200 MB. Gli sviluppatori stanno ...

“Fuori dallo studio!”. UeD : l’ira di Maria De Filippi. Di solito la regina di Canale 5 mantiene Sempre la calma - ma questa volta non ci ha visto più. Di fronte a quel gesto è diventata una iena : A Uomini e Donne delle volte i toni si alzano. Di solito è Tina Cipollari a dare il meglio di sé, ma di tanto in tanto Maria De Filippi alza la voce. Nella puntata del 7 maggio la padrona di casa ha redarguito duramente una signora del pubblico. Il problema è sorto quando la donna ha avuto dei modi pesanti nei riguardi verso una delle ragazze in studio. “Non puoi dire a una ragazza di stare zitta, Rosy si vergogni!”, così ha detto ...

GERMANIA - Sempre più A RISCHIO LA PRESENZA DI NEUER AL MONDIALE : GERMANIA, SEMPRE PIÙ A RISCHIO LA PRESENZA DI NEUER AL MONDIALE Prosegue, ma a rilento, il recupero di Manuel NEUER. Forse, troppo a rilento per far sì che il portierone del Bayern Monaco riesca a recuperare in tempo per l’inizio dei Mondiali, dove sarebbe il capitano della GERMANIA campione in carica. Quel maledetto metatarso lo […]

Matteo Marani : 'La Juventus ha Sempre una riserva in più ' : La prima delle tre immagini legate all'ultima giornata di campionato è quella che ritrae Douglas Costa , il grande protagonista della partita di sabato, quello che ha messo il sigillo facendo assist ...

Marquez continua a pungere Valentino Rossi : tensione Sempre più alta : Grandi emozioni nell’ultimo appuntamento con il campionato di MotoGp, a Jerez successo da parte di Marquez con incidente tra Lorenzo, Dovizioso e Pedrosa con Marquez che ai microfoni di Cadena Ser ha paragonato l’episodio con quanto successo a Rio Hondo con il Dottore. Marquez continua a pungere Valentino Rossi: “da parte mia, l’argomento Rossi è chiuso. Ho già detto tutto quello che dovevo dire in Argentina, è stato un ...

Cannes - domani al via un festival Sempre più in crisi di identità : Mentre faccio le valigie per il festival di Cannes, maledicendo il meteo che prevede 10 giorni su 12 di pioggia e temperature medie di 16 gradi, c’è una domanda che continua a disturbarmi: avrò fatto bene quest’anno ad accreditarmi? Sia chiaro, non mi spaventano le code di 4/5 ore che sarò costretta a fare per essere certa di entrare alle proiezioni stampa – sempre che il mio misero accredito blu, penultimo in scala d’importanza, sia ...

Air France come Alitalia? La crisi è Sempre più nera : Il ministro dell'Economia Bruno Le Maire ha avvisato che 'è in gioco la sopravvivenza di Air France' ma che 'non sarà lo Stato a pagare i suoi debiti'. Posizione ribadita anche nel corso di un'...

Londra Sempre più violenta : 60 omicidi da inizio anno - la metà a colpi di coltello : L'ultima vittima è un 17enne ucciso a colpi di pistola in pieno centro, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha annunciato una nuova task force della polizia per combattere i crimini violenti.Continua a leggere

La storia più islandese di Sempre : C'entrano un furto di computer, un'evasione – legale! – da un carcere e un aereo su cui volava la prima ministra The post La storia più islandese di sempre appeared first on Il Post.

Cesena-Parma 2-1 - rimpianti per la squadra di D’Aversa : corsa alla promozione Sempre più avvincente [FOTO] : 1/18 Foto LaPresse ...

“Ma è mostruoso”. Da un po’ di tempo ingrassava a dismisura e la sua pancia era Sempre più gonfia. Va dal medico e scopre di doversi operare subito : “Pesava 60 kg - mai visto nulla di simile”. Quello che si annidava nella sua pancia è sconcertante : Se non fosse tutto stato documentato accuratamente, sarebbe veramente difficile credere a Quello che è accaduto a una 38enne americana del Connecticut. Tutto è iniziato nel novembre del 2017, quando il peso della donna è iniziato a salire vertiginosamente di quasi cinque chilogrammi a settimana. Il suo medico ha richiesto immediatamente una tomografia computerizzata (TC), e dopo aver capito l’entità della malattia ha contattato il ...

Tunisia - il deputato Chamki : 'Al voto - con Sempre più liste' : Cinema, 'Not just football': dal Darfur alla coppa del mondo 5 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Hawaii, l'eruzione del vulcano Kilauea genera terremoto di magnitudo 6.9 5 maggio 2018 Nessun ...