Segregata per 9 anni | Amanda scappa salvando la figlioletta di 7 anni e altre due donne

Segregata in casa per 30 anni “schiava” del padre-guru : “L’ho perdonato” : Katy Morgan-Davies è una donna britannica che oggi ha trentacinque anni ma che fino ai trenta anni ha vissuto Segregata in alcune case nel sud di Londra. Il sequestratore, che sarebbe suo padre, è stato condannato a 23 anni di carcere.Continua a leggere

Segregata e violentata - incubo per una donna inglese : Rosarno, 20 apr. (AdnKronos) - Segregata e violentata da un 37enne del Burkina Faso insieme ad altri due complici, originari del Mali. E' l'incubo vissuto da una inglese a Rosarno (Reggio Calabria). Il 37enne è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Gioia Tauro per sequestro di persona,

'Segregata per 4 anni in casa dall'amante di mamma' - il racconto choc di Veronica : Veronica , segregata in casa per 4 anni dall'amante della madre e picchiata, è riuscita a denunciare gli abusi e oggi ha raccontato a Pomeriggio 5 quello che è stata costretta a subire. Veronica è ...

Segregata in casa e picchiata ogni giorno per 8 anni : l'anziano padre dal Marocco avverte i carabinieri : Otto anni Segregata in casa dal marito e picchiata quasi quotidianamente. Senza soldi, senza poter uscire a fare la spesa, senza permesso di soggiorno, senza poter andare a scuola di italiano o a ...

“Dammi soldi o ti taglio la gola” : Segregata dal figlio per 8 anni : Imperia, 15 mar. (AdnKronos) – Arrestato un giovane sanremese di 21 anni con l’accusa di aver segregato e maltrattato la propria madre per otto anni. “Dammi ancora dei soldi, quelli di papà non mi bastano; se non me li dai ti taglio la gola e ti appendo al cancello”, diceva il ragazzo alla donna, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Imperia .Una situazione fatta di emarginazione, umiliazioni, violenze verbali e ...

