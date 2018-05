Seeds&Chips 2018 | la new canapa economy una rivoluzione Made in Italy

meteoweb.eu

(Di martedì 8 maggio 2018) Il futuro passa anche dalla riscoperta dell’antica coltura dellaprotagonista di unatuttain, che sarà al centro della prima esposizione presentata allo stand dei giovani della Coldiretti domani mercoledì 9 maggio ore 9,30 (MICO) – Milano Congressi – Gate 3 a Seeds&Chips. Una occasione unica per conoscere nello Stand S1 i mille usi della pianta piu’ versatile dell’agricoltura italiana che grazie alle nuove tecnologie entra in tanti modi diversi nella vita quotidiana della famiglie, dalla tavola all’edilizia, dalla moda alla cosmetica, dall’ambiente alla salute. Sarà divulgato lo studio Coldiretti “La new” in Italia dove è prepotentemente tornata dopo oltre mezzo secolo con modalità del tutto innovative grazie ad un esercito di giovani imprenditori. Sarà presente il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo che parteciperà ...