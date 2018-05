Scuola | le tabelle per aumenti e arretrati in vista della loro erogazione

Blastingnews

: Stipendi NoiPa scuola news 3-5 aumenti ed arretrati: consulta le tabelle al netto - #Stipendi #NoiPa #scuola… - zazoomnews : Stipendi NoiPa scuola news 3-5 aumenti ed arretrati: consulta le tabelle al netto - #Stipendi #NoiPa #scuola… - sebycal80 : RT @SCUOLATUTTIUNIT: Scuola: aumenti e arretrati anche a precari e supplenti, date e cifre VIDEO Ecco l’aumento previsto, tutti i minimi e… - oggiscuola : DSA, il focus del Miur evidenzia tipologie e distribuzione sul territorio - SCARICA LE TABELLE -

(Di martedì 8 maggio 2018) E’ stato firmato il 19 aprile il nuovo contratto collettivo del comparto. Con l’arrivo del nuovo contratto di lavoro, che a dire il vero è gia' prossimo alla scadenza avendo validita' triennale e scadenza il prossimo 31 dicembre, ai lavoratori toccano glidi stipendio e glia partire dal 1° gennaio 2016, cioè dalla decorrenza del nuovo documento. Dopo anni di attesa e di stipendi bloccati il comparto si è dotato di un nuovo documento VIDEO e di nuove retribuzioni, ma all’attesa per le firme si è affiancata l’attesa per le erogazioni di quanto spettante ai lavoratori, tempi questa volta tecnici e legati a questioni di iter burocratico. Da pochi giorni NoiPa, il sistema informatico su cui si appoggiano le PA per gestire i processi di elaborazione, liquidazione e consultazione degli stipendi, ha confermato con una nota ufficiale uscita sul sito che a ...