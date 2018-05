Scuola | diplomati magistrali ultime notizie | oggi vertice al Miur | pressing per una

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : ‘Perché ora ve ne state tutti zitti?’ : Continuano le proteste in merito alla questione dei diplomati magistrali in relazione alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. A questo proposito, segnaliamo il presidio davanti all’Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, come riferisce il consigliere comunale di FdI Pistoia, Emanuela Checcacci, nonchè docente di Scuola primaria. Non a caso a Pistoia, la Corte di Appello di […] L'articolo Scuola, ...

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : Mida Precari - ecco la risposta a Simona Flavia Malpezzi : Avrete sentito parlare, senz’altro, della proposta di legge dell’onorevole Simona Flavia Malpezzi (PD) rivolta alla soluzione della scottante questione riguardante i diplomati magistrali. “Da alcuni giorni le forze politiche parlano, spesso senza cognizione di causa, della annosa vicenda che riguarda i diplomati magistrali – ha scritto l’onorevole del PD su Facebook – Tutti chiedono un intervento al governo senza, ...

Scuola - caso diplomati magistrali ultime notizie : nota ufficiale del Coordinamento Nazionale TFA : Il caso relativo ai diplomati magistrali continua a generare polemiche: una ‘patata bollente’ che nessuno intende prendere in mano e che, soprattutto, non può far altro che creare spaccature all’interno del personale docente. A questo proposito, il Coordinamento Nazionale TFA ha provveduto ad emettere una nota in cui si ribadisce la propria posizione nei confronti della questione relativa ai […] L'articolo Scuola, caso ...

Modicano tra i diplomati alla Scuola di cucina internazionale Alma : Tra i diplomati professionisti provenienti da tutta Italia alla scuola internazionale di cucina Alma, c'è anche Giuseppe Terranova

Scuola - 1° maggio in sciopero per salvare decine di migliaia di diplomati magistrale : Domani, 1° maggio , è la Festa dei lavoratori e per un gruppo di maestri precari della Scuola pubblica, con diploma magistrale, sarà una festa particolare: la passeranno davanti al Miur , dove da un ...

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : ‘Non ci arrenderemo a una sentenza ingiusta’ : La questione riguardante i diplomati magistrali continua a tenere banco e nelle ultime ore è stata pubblicata una nota da parte delle maestre e dei maestri della Cub Sur dell’Emilia Romagna che intendono esprimere tutta la loro solidarietà nei confronti dei diplomati magistrali che, durante il loro sciopero della fame, sono stati sgomberati dalla polizia a Roma. Ultimissime notizie diplomati […] L'articolo Scuola, diplomati magistrali ...

Scuola - diplomati magistrali in sciopero della fame : “Notte davanti al Miur - la ministra Fedeli venga a confrontarsi con noi” : Continua lo sciopero della fame degli insegnanti del comitato diplomati magistrali abilitati. Una protesta contro la sentenza del consiglio di stato del 20 dicembre scorso che porterà all’uscita dalle graduatorie e di conseguenza al licenziamento, di circa 6mila maestre e maestri già assunti nei ruoli e di 45mila supplenti a cui il prossimo 30 giugno scadrà il contratto. La protesta durerà fino al 3 maggio L'articolo Scuola, diplomati ...

Scuola : Fassina - governo concordi dl per diplomati magistrali a rischio : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Davanti al Miur, è incominciato lo sciopero della fame delle insegnanti e degli insegnanti diplomati magistrali a rischio di licenziamento ed estromissione dalle graduatorie ad esaurimento dopo una sentenza del Consiglio di Stato di dicembre scorso. Il loro sciopero della fame è un gesto estremo e vero, non l’annuncio di un retorico atto simbolico”. Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e ...

Scuola - diplomati magistrali fuori dalle GaE : maxi ricorso in Cassazione per chiedere annullamento sentenza : Il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul proprio portale, torna sulla sentenza N. 11 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, una sentenza tristemente nota per aver estromesso dalle graduatorie ad esaurimento i diplomati magistrale. Nel comunicato, si parla di almeno 10 validi motivi per impugnare la sentenza alla Corte di Cassazione. Ecco quanto si legge nella […] L'articolo Scuola, diplomati magistrali fuori ...