Scuola contro ogni razzismo | via al contest dedicato agli studenti

Afghanistan - Onu : “30 bambini uccisi in un raid dell’esercito contro una Scuola” : L'esercito afghano il 2 aprile scorso avrebbe ucciso almeno 30 bambini in un raid aereo realizzato contro una scuola coranica della provincia settentrionale di Kunduz. Lo ha reso noto la Missione delle Nazioni Unite di assistenza all'Afghanistan (Unama).Continua a leggere

Schianto in moto contro Scuolabus pieno di bambini - muore una ragazza di 20 anni : Sotto shock autista e accompagnatrice dello scuolabus, illesi i bimbi che stavano andando a scuola.Continua a leggere

Il 6 maggio l'incontro "Famiglia e Vangelo da annunciare - tra i social - la Scuola e la politica" : 'Famiglia e Vangelo da annunciare, tra i social, la scuola e la politica', è il tema del prossimo incontro organizzato dall'Arcidiocesi di Corigliano Rossano/Cariati dedicato alle coppie e alle famiglie. l'incontro si terrà oggi pomeriggio, domenica 6 maggio, alle ...

Razzismo - ddl della senatrice Segre : “Commissione controllo sull’odio sociale. E più storia del Novecento a Scuola” : Un disegno di legge per istituire una commissione parlamentare d’inrizzo e controllo sui fenomeni dell’intolleranza, Razzismo e istigazione all’odio sociale. Lo presenterà nei prossimi giorni la senatrice a vita Liliana Segre, reduce dell’Olocausto e sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. “Si tratta – scrive la senatrice nominata a gennaio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – di ...

Sciopero Scuola maggio 2018 : protesta docenti contro le prove Invalsi Video : Il mese di maggio ha gia' visto andare in scena alcuni scioperi. Una serie di agitazioni sindacali saranno attese nel corso delle prossime settimane, tra cui non mancheranno stop nei trasporti pubblici [Video]. Un altro dei settori coinvolti dalle proteste è quello scolastico. Dopo i 2 giorni di mobilitazione da parte di docenti e personale ATA ad inizio mese, tra poco avremo un altro Sciopero, che mettera' a rischio lo svolgimento delle ...

A Scuola monetine contro il professore/ Lui denuncia gli studenti : monetine in classe contro il professore a scuola. Lui denuncia gli studenti e racconta quanto accaduto a La Provincia di Cremona dietro garanzia di anonimato(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:38:00 GMT)

Scuola - monetine in classe contro il prof : insegnante denuncia i suoi studenti nel Cremonese : Sospensione e azione legale contro i responsabili. Lo sfogo del docente: "Non si può pensare di fare lezione in questo modo"

Napoli - studenti contro l’alternanza Scuola-lavoro il 1 maggio. “In questo giorno è inopportuna” : A guastare la festa del Primo Maggio agli studenti del liceo “Garibaldi” di Napoli ci si è messa l’alternanza scuola-lavoro. La classe quarta del classico avrebbe dovuto presentarsi alle nove al Pio Monte della Misericordia come programmato ma i ragazzi hanno alzato la voce attraverso una protesta via Facebook e fatto cancellare la data. Un passo indietro concordato tra la fondazione che gestisce il monumento e il liceo che avevano programmato ...

Scuola - incontro al Miur. AnDDL : “rispettare le sentenze” : Resoconto dell’incontro al Miur del 26 aprile per discutere degli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 11/2017, la nota dell’ Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori. Comunicato stampa Roma – Giovedì 26 aprile, nella sede del ministero della Pubblica Istruzione di viale Trastevere si è tenuto l’incontro promosso dal senatore Mario […] L'articolo Scuola, incontro al Miur. AnDDL: ...

Lecce - 15enne spinto contro un banco di Scuola : asportata la milza : Le autorità stanno indagando sul caso dell'adolescente spinto in aula e ricoverato poi in ospedale. A poca distanza dall'istituto in cui è accaduto questo episodio, si è registrato un atto di violenza nei confronti di un altro studente, "usato" a mo' di cassino.Continua a leggere

Buon appetito - piatto pulito. IO.NON.SPRECO. Iniziato il progetto alla Scuola Primaria Sant'Anna contro lo spreco alimentare. : Sulla base di queste premesse è stata elaborata la strategia di Responsabilità Sociale d'Impresa di Elior, Positive Foodprint Plan", attraverso la quale si vuole creare un circolo virtuoso nel mondo ...