Scotland Yard pugno di ferro per arginare le baby gang

Ancora violenze a #Londra, vittime dei giovanissimi. Due ragazzini sono stati feriti con colpi di arma da fuoco a Harrow

(Di martedì 8 maggio 2018) Un altro provvedimento perl'ondata di violenze che sta insanguinando Londra.ha deciso di intensificare la presenza di poliziotti armati per le strade più "calde" della capitale britannica dopo che tra sabato scorso e ieri sono stati registrati l'omicidio di un 17enne e il ferimento di altre sette persone, tra le quali tre minorenni, in una serie di incidenti che hanno visto l'impiego di armi da fuoco, coltelli e acido.A Wealdstone due ragazzini, di 13 e 15 anni sono stati feriti alla testa, in un caso addirittura alla presenza dei genitori, mentre un 22enne è stato ferito con un colpo di arma da fuoco a Lewisham. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Nell'ultimo incidente in ordine di tempo, un 43enne è invece stato accoltellato a Ealing dopo una lite per un parcheggio. Anche in altre aree del Paese, il lungo weekend di "bank holiday" ha aggravato il bilancio ...