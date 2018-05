Scossa 3 2 avvertita nell' Ascolano

Terremoto - Scossa di 3.3 tra Toscana ed Emilia : “Molta paura. Avvertita fino a Firenze” : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata in provincia di Forlì alle 16.19 di oggi, giovedì 3 maggio: paura tra la popolazione, che ha avvertito il Terremoto fino a Imola e Firenze. Intanto, continua lo sciame sismico nelle Marche: l'ultimo movimento si è avuto a Pieve pochi minuti fa.Continua a leggere

La scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 7:16 tra le province di Pisa e Siena. Al momento non sono stati segnalati danni.

Terremoto in Toscana : Scossa avvertita a Siena - Firenze - Castelfiorentino - Empoli - Massa Marittima e Cecina [MAPPE e DATI INGV]

Ieri, 27 aprile 2018 intorno alle ore 20:04 una lieve scossa di Terremoto di intensità/magnitudo 2.1 ha colpito la dorsale del vulcano Vesuvio, in Campania. L'epicentro dell'evento sismico è stato registrato nel territorio del comune di Massa di Somma, in provincia di Napoli (precisamente a 5 chilometri a sud-est del paese vesuviano), a circa due chilometri di profondità. A comunicarlo è stato l'ufficio stampa e comunicazioni della sala

Alle 16:53 (ora italiana) del 25 aprile 2018, una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter ha colpito la Sicilia nord-orientale. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto il suo esatto epicentro poco ad ovest della caratteristica cittadina di Milazzo, sulla costa settentrionale della provincia di Messina. Secondo le stime fornite dai dati preliminari raccolti dalla Sala Sismica di Roma,

"anche da noi la terra ha tremato ma leggermente, e per pochi secondi. A me e' stato riferito, ero in piazza coi miei concittadini e non mi sono accorto di niente": lo ha spiegato all'ANSA il sindaco di San Giuliano Di Puglia in riferimento al Terremoto magnitudo 4.2 verificatosi alle 11:48 in Molise.

Scossa di terremoto in Molise - avvertita sulla costa - : Sisma di magnitudo 4.2 con epicentro ad Acquaviva Collecroce, avvertito anche in Abruzzo fino a Pescara. Al momento non sono segnalati danni

La scossa di Terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle 11:48 in Molise è stata avvertita anche in alcune zone di confine con la Puglia, ma non si registra finora alcun danno: lo ha reso noto la Protezione civile regionale che sta effettuando verifiche. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza ma la situazione è tornata in breve tempo alla normalità.

Fortissima Scossa di terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La Scossa è stata avvertita anche in Abruzzo fino a Pescara

Scossa di terremoto avvertita in Centro Italia : epicentro nel Maceratese [MAPPE e DATI INGV]

Macerata - avvertita Scossa magnitudo 3.5 : 4.33 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 3,08 tra Muccia e Pieve Torina, in provincia di Macerata. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose.