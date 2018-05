Sciopero Enav | è paralisi nei cieli ' Cancellati già 952 voli in Italia'

Sciopero aerei Enav oggi 8/05 - martedì nero nei cieli : info sui voli cancellati Video : La giornata si annuncia complicata per coloro che dovranno prendere un aereo oggi martedì 8 maggio. I voli sono infatti a rischio in tutta Italia per via di due scioperi nazionali indetti dai sindacati [Video] dei controllori di volo Enav. Vediamo insieme tutte le informazioni da conoscere e le fasce orarie considerate come maggiormente complicate nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Ecco le informazioni chiave da conoscere in merito ...