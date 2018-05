Sciopero aerei | martedì difficile per i voli

Sciopero aerei 8 maggio 2018 : orari e chi protesta Video : Mancano pochi giorni allo Sciopero degli aerei previsto il prossimo 8 maggio. A re gli orari e quali lavoratori aderiranno alla protesta attesa all'inizio della prossima settimana. maggio sara' un mese particolarmente intenso per gli scioperi, sia del settore ferroviario [Video] che del trasporto pubblico locale. Le proteste in ambito #Aereo saranno concentrate in un'unica data, quella del martedì della seconda settimana del mese. I principali ...

Sciopero aerei 8 maggio 2018 : orari e chi protesta : Mancano pochi giorni allo Sciopero degli aerei previsto il prossimo 8 maggio. A seguire gli orari e quali lavoratori aderiranno alla protesta attesa all'inizio della prossima settimana. maggio sarà un mese particolarmente intenso per gli scioperi, sia del settore ferroviario che del trasporto pubblico locale. Le proteste in ambito aereo saranno concentrate in un'unica data, quella del martedì della seconda settimana del mese. I principali ...

Sciopero trasporti aprile-maggio 2018 : calendario treni - autobus e aerei : Torna l'aggiornamento sugli scioperi dei trasporti a cavallo tra aprile e maggio, con le date in calendario per treni, autobus e aerei. Di recente c'è stata la revoca dello Sciopero ferroviario del 13 aprile, che coinvolgeva inizialmente Trenord, Italo NTV e FSI. Nei prossimi giorni, sono previste nuove proteste nel settore del trasporto ferroviario, anche se solo a livello locale. La preoccupazione maggiore arriva dal comparto aereo, in ...

Francia - maxi Sciopero treni e aerei contro riforma Macron/ Tre mesi di caos per le Ferrovie di Stato : Francia, maxi sciopero treni, aerei e netturbini contro le riforme del Governo Macron: tre mesi di proteste e astensione dal lavoro, caos e traffico impazzito. Il "calcolo" dei sindacati(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Francia - al via il maxi Sciopero che colpisce aerei e ferrovie : E' scattato regolarmente stamattina il maxi sciopero dei trasporti in Francia , che coinvolge sia il trasporto aereo che le ferrovie . Un vero e proprio D-day proclamato dai lavoratori di Air France ...

8 marzo - sindacati in Sciopero per i diritti delle donne : a rischio metro - bus - aerei e scuole : La protesta si svolge per la "Giornata internazionale di lotta per i diritti delle donne": hashtag #wetoogether. "Anche quest'anno l'Unione Sindacale di Base ha risposto all'appello di 'Non Una Di Meno', con la proclamazione dello sciopero generale di 24 ore per l'8 marzo, perché - spiega il sindacato - la lotta contro ogni discriminazione di genere e ogni forma di violenza maschile sulle donne è parte sostanziale della lotta complessiva del ...

Sciopero dell’8 marzo : le informazioni utili su treni - aerei e mezzi pubblici : Le cose da sapere sugli orari di Sciopero e le fasce garantite dei treni di trenitalia, Trenord e Italo, degli aerei di Alitalia e Blue Panorama e dei mezzi pubblici locali The post Sciopero dell’8 marzo: le informazioni utili su treni, aerei e mezzi pubblici appeared first on Il Post.

8 marzo - giornata di Sciopero : a rischio bus - treni - aerei e anche la scuola : Uno sciopero per le donne. L’8 marzo il sindacato Usb proclama uno sciopero generale di 24 ore rispondendo all’appello di Non una di meno «perché – spiega la nota del sindacato – la lotta contro ogni discriminazione di genere e ogni forma di violenza maschile sulle donne è parte sostanziale della lotta complessiva del nostro sindacato». Corteo alle 17 dal Colosseo a Roma per Non una di meno. Sono a rischio uffici pubblici e scuole ...