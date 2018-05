Schneider-Ammann | Mercosur offre vantaggi a Svizzera

Schneider-Ammann : conclusa visita Sudamerica : Con una visita a una fattoria specializzata nella selezione della razza bovina, Johann Scheider-Ammann ha concluso sabato il suo periplo in quattro...

Conclusa visita di Schneider-Ammann in zona Mercosur : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Svizzera-Mercosur : ministro Economia Schneider-Ammann oggi in Brasile : Brasilia, 30 apr 21:04 - , Agenzia Nova, - Il ministro all'Economia, istruzione e ricerca , Defr, della Svizzera Johann Schneider-Ammann è arrivato in Brasile in visita ufficiale,... , Brb,

Schneider-Ammann : Aeschi - UDC - critica annunci senza data : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Schneider-Ammann : Lombardi - consiglieri dovrebbero coordinarsi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Schneider-Ammann : per la successione favorite le donne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...