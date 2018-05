Scherma : Gran Premio Paralimpica a Modica : Giorgio Avola argento a squadre a San Pietroburgo. Successo per la 3º prova regionale Gran Premio giovanissimi e Paralimpica a Modica

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Seul protagonista la sciabola con l’ultimo Grand Prix prima della pausa : Sarà la sciabola a chiudere la fase invernale della Coppa del Mondo di Scherma. A Seul è in programma un Grand Prix, ultimo appuntamento prima di una pausa di quasi un mese, quando si tornerà in pedana con vista su Europei e Mondiali. Grande voglia di riscatto in casa Italia dopo le ultime due uscite stagionali non eccezionali. In campo femminile ad Atene a livello individuale non è andata per niente bene, ma le azzurre si sono “consolate ...

Scherma - Grand Prix Budapest 2018 : Mara Navarria in trionfo! Giulia Rizzi sfiora il podio : Straordinario trionfo di Mara Navarria nel Grand Prix di Budapest. Per la spadista friulana è il secondo successo in questa stagione, dopo quella all’esordio a Tallinn. Una vittoria arrivata in finale contro la cinese Lin Sheng per 5-4 al termine di un ultimo atto molto combattuto e dove ha vinto soprattutto l’attesa e l’equilibrio tra le due atlete. L’azzurra è stata brava a recuperare una stoccata di svantaggio e poi a ...

Scherma - Grand Prix Budapest 2018 : dieci spadiste azzurre accedono al tabellone principale - al maschile avanzano in sei : Si sono svolte le gare di qualificazione del Grand Prix di spada di Budapest, valido per la Coppa del Mondo di Scherma. Saranno complessivamente sedici gli azzurri che saliranno in pedana domani per il tabellone principale. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal settore femminile, dove si qualificano dieci italiane. Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Giulia Rizzi erano già ammesse di diritto in base al ranking, mentre Roberta ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : è sempre grande Italia. Spadisti d’oro e fiorettisti d’argento : Aumenta il bottino di medaglie dell’Italia agli Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Sochi (Russia). Nella quinta giornata si è chiuso il programma degli Under 17 (categoria Cadetti) e sono arrivati nelle gare a squadre l’oro degli Spadisti e l’argento dei fiorettisti. Il quartetto degli Spadisti, formato da Davide Di Veroli e da Simone Greco, Filippo Armaleo ed Alessandro Gabriolo, si è laureato Campione ...