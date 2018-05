Scherma | Di Francisca | ' Tokyo è il mio obiettivo'

Scherma : Di Francisca torna in pedana : ANSA, - ROMA,8 MAG - "Tra un mese esatto torno in pedana, sarò impegnata ai campionati italiani sia nell'individuale sia nella gara a squadre". Dopo due anni di assenza Elisa Di Francisca è pronta per ...

Scherma - Di Francisca pronta a tornare in pista : E ad attenderla nuovamente in pedana c'è anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: 'Elisa tutto il mondo dello sport ti aspetta'.

Elisa Di Francisca : “Torno perché la Scherma mi mancava. Voglio chiudere alle Olimpiadi 2020. Rientro agli Assoluti” : Elisa Di Francisca è pronta per tornare in pedana dopo la maternità. La Campionessa Olimpica di Londra 2012 e argento a Rio 2016 ha ripreso ad allenarsi e punta agli Assoluti di Milano (7-10 giugno) con l’obiettivo di tornare competitiva verso i Giochi di Tokyo 2020. La fiorettista ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del suo stato di forma: “Va molto bene, faccio tutto con calma, devo conciliare gli ...

Scherma - Elisa Di Francisca vittima di violenze in passato : “Anch’io picchiata da un uomo” : Per noi, i campioni nello sport sono quasi intoccabili. La descrizione che ne diamo è paragonabile a degli eroi, quando arrivano medaglie, specie a Cinque Cerchi. E’ il caso di Elisa Di Francisca, campionessa della Scherma, oro ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012, sia nell’individuale e sia nella gara a squadre (fioretto), ed argento a Rio 2016 nella prova individuale. Un curriculum da far rabbrividire, caratterizzato anche da sei ...