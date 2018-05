Sarri e Allegri | la verità sul loro destino | chi va via e chi resta

Calciomercato - Pasqualin scatenato : il futuro di Sarri e Allegri - l’innesto dell’Inter - la mossa in attacco della Juve e la decisione di Criscito : Il campionato di Serie A è nella fase finale ma già si pensa alla prossima stagione ed in particolare modo al mercato con mesi caldissimi sul fronte mercato e panchina. “La posizione di Sarri e’ instabile. A me pare difficile che possa restare e tutti gli indizi portano in direzione Chelsea. Il fatto che abbia affidato la sua procura per l’estero a un agente molto vicino alla dirigenza del Chelsea e’ un indizio”. ...

Allegri rimane tra i peggiori al mondo : aiutato da Sarri - Orsato e la fortuna : Solo sette giorni fa, Allegri mi sembrava uno dei peggiori allenatori del mondo. Oggi non ho mutato parere. Dico solo che la fortuna, Sarri e anche Orsato hanno guardato dalla sua parte.

Allegri-Sarri - nervi tesi : il confronto a distanza - lo scudetto si decide sul filo di lana : Allegri-Sarri, nervi tesi in vista del finale di stagione che si preannuncia più scoppiettante che mai. Un solo punto di distacco in classifica tra Juventus e Napoli e scudetto che può decidersi sul filo di lana ed all’ultimo minuto dell’ultima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri non sta di certo attraversando un buon momento di forma, l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid ...

Spalletti-Allegri - un equilibrio perfetto. Lo spera anche Sarri : Spalletti su un piatto, Allegri sull'altro: la bilancia non si muove. Più in equilibrio di così non si può. Questo raccontano i precedenti a pochi giorni da Inter-Juventus, incrocio numero 9 tra i due ...

Gli errori di Allegri - il capolavoro di Sarri : La micidiale sassata di Koulibaly ha fulminato una Juve d'inopinata bruttezza, piombando il Napoli a un punto dalla capolista a quattro giornate dalla fine. Allegri ha sbagliato ad escludere Mandzukic ...

Impresa Napoli : 0-1 alla Juve al 90'. Corsa scudetto più aperta che mai : Sarri va a -1 da Allegri : Potrebbe sembrare un caso e invece non lo è. Perché il Napoli segna il gol decisivo al ?90 ma lo fa agli sgoccioli di una partita giocata da padrona allo Stadium, sempre in...

Lo scudetto torna in ballo. Il Napoli batte la Juve 1-0. Sarri va a -1 da Allegri : l Napoli batte la Juventus 1-0 a Torino e si porta a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla fine del campionato. A decidere il match un gol di Koulibaly al 90'. LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI JuveNTUS: Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; D. Costa, Higuain, Dybala Napoli , 4-3-3, : Reina; Hysaj, Albol, Koulibaly, Mario Rui; ...

Lo scudetto torna in ballo. Il Napoli batte la Juve 1-0. Sarri va a -1 da Allegri : l Napoli batte la Juventus 1-0 a Torino e si porta a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla fine del campionato. A decidere il match un gol di Koulibaly al 90'. LEGGI LA...

Juventus-Napoli - Allegri con Dybala - Sarri con Hamsik e Mertens : Una Torino quasi estiva , raggiunti i 28 gradi di massima nel pomeriggio, fa da cornice alla partita dell'anno in Serie A, che può valere lo scudetto 2017/18. Ennesimo "tutto esaurito" allo Stadium, ...

Allegri gioca per la storia - occhio a Sarri : sfida aperta : ROMA - L'abbiamo definita la notte dei giganti: Juve e Napoli si giocheranno lo scudetto in un testa a testa mai visto all'Allianz Stadium di Torino, dove Massimiliano Allegri ha costruito quattro ...

Allegri-Sarri - il gusto della sfida : Curiosa, la vita. E continuamente ricca di sorprese. Ve lo dice uno che oggi, dopo sedici anni, torna a dirigere questo giornale, cavalcando l'onda dell'entusiasmo con la malcelata sensazione di ...

Juventus-Napoli - ci siamo : ecco le mosse di Allegri e Sarri : ROMA - Sintetizzando: la solidità della difesa della Juve di fronte alla sincronia dei movimenti dell'attacco del Napoli ; il palleggio del centrocampo azzurro contro la robustezza del centrocampo ...

Allegri e il settimo scudetto. Sarri e la grande rovesciata : Uno scudetto per due. Juventus e Napoli si guardano in faccia dopo trentatré giornate di sorpassi e controsorpassi, fughe e fughine compreso l'incrocio d'andata marchiato dal grande ex Higuain. È l'appuntamento con la storia: i bianconeri per il settimo trionfo consecutivo, gli azzurri per mettere fine alla dittatura bianconera. La sfida dello Stadium ci racconterà una verità, forse non la verità con la "v" maiuscola. Per Massimiliano Allegri la ...

Allegri e il settimo scudetto Sarri e la grande rovesciata : Uno scudetto per due. Juventus e Napoli si guardano in faccia dopo trentatré giornate di sorpassi e controsorpassi, fughe e fughine compreso l'incrocio d'andata marchiato dal grande ex Higuain. È l'appuntamento con la storia: i bianconeri per il settimo trionfo consecutivo, gli azzurri per mettere fine alla dittatura bianconera. La sfida dello Stadium ci racconterà una verità, forse non la verità con la "v" maiuscola. Per Massimiliano Allegri la ...