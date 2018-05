movieplayer

: Santa Clarita Diet: Netflix annuncia con un video il rinnovo per una terza stagione - - Keyforweb : Santa Clarita Diet: Netflix annuncia con un video il rinnovo per una terza stagione - - cinemaniaco_fb : Santa Clarita Diet: confermata la terza stagione della serie -

(Di martedì 8 maggio 2018) Nel cast dei dieci episodi, in arrivo in streaming nel 2019, ci sono anche Liv Hewson e Skyler Gisondo . Did someone say Season 3? pic.twitter.com/qBN0quswHW ", @SC, May 8, ...