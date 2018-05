Salvini : «Governo “neutrale”? Presa in giro». Rischio astensione col voto a luglio : Il leader leghista rifiuta l’esecutivo proposto da Mattarella. Per Di Maio il 22 luglio potrebbe essere una data possibile per votare e che si ricandiderà

Pensioni - Di Maio : governo con Salvini per abolire la Fornero - le novità Video : Riforma Pensioni, sostegno alle fasce più bisognose, legge contro la corruzione: sono questi i tre punti programmatici indicati dal capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa al Quirinale subito dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo. Il leader pentastellato, sottolineando che adesso il dibattito politico è in un’altra fase ...

Salvini - Governo neutrale presa in giro : ANSA, - ROMA, 8 MAG - "Un Governo "neutrale" per fare centinaia di nomine, e assegnare centinaia di poltrone in enti e consigli di amministrazione, senza nessun consenso popolare sarebbe davvero una ...

Governo neutrale - Di Maio apre a Salvini : possibile svolta a sorpresa? [LIVE] Video : Trattative Governo: Mattarella è pronto ad affidare il nuovo incarico 12:45 - Sergio Mattarella ha fatto di tutto per consegnare al Paese un Governo nel pieno delle sue funzioni, ma per ora ha dovuto arrendersi ai veti incrociati posti dai partiti politici. A questo punto, l’unica speranza del Capo dello Stato sembra essere riposta nella riapertura del ‘forno’ tra M5S e Lega. Luigi Di Maio, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, ha parlato del ...

Giorgetti - diktat a Fi : 'Alleanza finita se c'è l'ok al governo del presidente' Di Maio : Salvini tolga voti dal freezer : 'Sulla situazione politica in Italia non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue.

Governo : Toninelli - lasciare Berlusconi? Salvini ha perso grande opportunità : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – lasciare Berlusconi? “Per Salvini non era un compromesso ma una grande opportunità”. Il leader della Lega non l’ha fatto “non so se per paura di andare al Governo, per questioni personali che non mi interessano o altro”, ma ora il “rischio di un Governo tecnico è dovuto a Salvini”. Lo dice Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, ai microfoni di ‘Gioco a ...

Governo di centrodestra o votoSalvini uomo con la camicia (ben stirata) : O Governo politico con incarico a Matteo Salvini, in quanto leader della coalizione vincente. O Governo tecnico senza i voti (poiché centrodestra e Cinquestelle hanno già detto di no) per sciogliere le Camere e votare al più presto Segui su affaritaliani.it

Con elezioni anticipate Barclays vede più probabile governo M5S-Lega - rottura Salvini-Berlusconi : "La crisi politica italiana si è acuita, dopo il fallimento con cui si è concluso il terzo giro di consultazioni per la formazione di un governo. Il nostro scenario di base è di elezioni anticipate probabili ...

