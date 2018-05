salvini di maio mattarella elezioni legge di murphy

agi

: Il #Tg3 annuncia che è in corso “un incontro tra Di Maio e Salvini sulla data delle elezioni”. Poi quando hanno dec… - sebmessina1 : Il #Tg3 annuncia che è in corso “un incontro tra Di Maio e Salvini sulla data delle elezioni”. Poi quando hanno dec… - Tommasolabate : Mattarella ha fatto un discorso da grande uomo delle istituzioni. Ma se Salvini e Di Maio si impongono, sempre a lu… - Agenzia_Ansa : Prime reazioni al discorso di Mattarella. Salvini: 'Un governo del centrodestra oppure il voto in estate'. Di Maio:… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Quasi nessuno si sbilancia a parlare di un netto successo del Quirinale sui partiti che pretendono le, ma i quotidiani di oggi sono quasi unanimi nel dire che la mancata nascita di un nuovo governo porterà guai e incertezze, e che Sergio Mattarella ha messo ognuno di fronte alle proprie responsabilità. Su La Repubblica, Stefano Folli parla di “coraggio istituzionale del Presidente” in un gesto compiuto “senza enfasi, con lo stile essenziale che è la sua cifra”. Il presidente della Repubblica ha investito il prestigio della sua carica per chiedere alle forze politiche di assumersi una precisa responsabilità verso il Paese”. Purtroppo “Cinque Stelle e Lega sono già in marcia verso il voto” e “colpisce la mancanza di rispetto istituzionale verso il capo dello Stato che non ha sospeso la ...