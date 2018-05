Salute | over 60 bocciati in prevenzione | disertati screening

Governo - dopo le consultazioni Berlusconi chiede di rimanere solo con Mattarella : “Gli ho parlato della Salute di Dell’Utri” : Silvio Berlusconi porta Marcello Dell’Utri al Quirinale. Un avvenimento che sarebbe stato fisicamente possibile fino a qualche anno fa, quando il primo era presidente del consiglio e il secondo influente senatore e fondatore di Forza Italia. Dal 2014, però, Dell’Utri è detenuto dopo essere stato condannato per concorso esterno di associazione mafiosa. Ed è proprio della sua detenzione che l’ex cavaliere ha voluto parlare con il ...

Salute : il 70% degli over 65 ha almeno 2 malattie e prende 5-10 farmaci al dì : Italiani sempre più anziani e malati cronici: il 70,7% degli over 65 ha almeno due patologie concomitanti e assume dai 5 ai 10 farmaci al giorno, che spesso entrano in conflitto tra loro e costringono circa 1,5 milioni d’italiani a nuovi ricoveri in ospedale per far fronte ai danni provocati dalla loro interazione. A citare i dati del Rapporto OsservaSalute 2017 è la Federazione nazionale dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi) che ...

Uomini e Donne - Marco Firpo si ritira dal Trono Over : il dramma di Salute : In molti hanno notato l'assenza di Marco Firpo , ex fidanzato di Gemma Galgani , durante le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi . Il concorrente non ha ...

Salute - Italia sempre più anziana. Demenza per un over80 su quattro : Italia sempre più anziana: aumentano ictus, lesioni del midollo spinale e sclerosi multipla. In Italia è affetto da una Demenza un over80 su 4, ma nell'arco di 25 anni i casi raddoppieranno. Oggi più ...

Gerry Scotti su Fabrizio Frizzi : “Gli è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non ha fatto bene né a alla carriera né alla Salute” : Gerry Scotti torna a parlare dell’amico Fabrizio Frizzi e per farlo sceglie il nuovo numero di Chi in edicola questa settimana: “A Fabrizio è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non credo che abbia fatto bene né alla carriera né alla salute, qualche pecca nel meccanismo c’è stato e lui ha saputo passarci sopra e portare il suo impegno rimanendo Fabrizio Frizzi. Meritava certamente di più, ma penso che le signore ...

Convenzione INPS - Ministero della Salute per la comunicazione dello stato di ricovero : L’INPS e il Ministero della Salute hanno adottato una Convenzione per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o di frequenza e i titolari di assegno sociale sostitutivo dell’invalidità, hanno l’obbligo di dichiarare eventuali ricoveri entro il 31 ...

Convenzione INPS - Ministero della Salute per la comunicazione dello stato di ricovero : L’INPS e il Ministero della Salute hanno adottato una Convenzione per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o di frequenza e i titolari di assegno sociale sostitutivo dell’invalidità, hanno l’obbligo di dichiarare eventuali ricoveri entro il 31 ...

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La Salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...