Salute della mano | consulti gratuiti al Cannizzaro

DISTURBI MENTALI E PSICHICI - PRONTO SOCCORSO IN EMERGENZA/ Ministero della Salute : "Le patologie più diffuse" : DISTURBI MENTALI e PSICHICI, PRONTO SOCCORSO in EMERGENZA: quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi. Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal Ministero della Salute(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:25:00 GMT)

“L’ultima foto di Giacomo”. Il coraggio di Elena Santarelli. La showgirl è nel periodo più drammatico della sua vita. Costantemente dà notizie sulla Salute del suo Jack e adesso è arrivata anche questa : È un momento veramente difficile per Elena Santarelli. L’amata showgirl sta infatti vivendo un periodo complesso in famiglia. Nel 2010 è nato Giacomo, mentre tra anni fa è arrivata anche la piccola Greta. Elena ha sempre condiviso su Instagram tutti i suoi pensieri con i suoi follower, che sono ben un milione e trecento mila, fino al racconto della malattia di Jack. Il bambino di quasi 9 anni è affetto da una grave malattia scoperta a ...

Disturbi mentali e psichici - Pronto Soccorso in emergenza/ Ministero della Salute : "Aumento pazienti under 25" : Disturbi mentali e psichici, Pronto Soccorso in emergenza: quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi. Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal Ministero della Salute(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:29:00 GMT)

Presentata a Ragusa la Festa della Salute : Si svolgerà il 15 e 19 maggio la terza edizione della Festa della Salute. Un percorso virtuoso che vedrà anche la partecipazione di Coldiretti

Vulcani : ecco gli effetti della cenere sulla Salute : Anche vivendo a debita distanza dai pericoli delle esplosioni di un vulcano, c’è sempre un notevole rischio per la salute che dipende da questi “mostri” dalla potenza e dagli effetti devastanti: la cenere Vulcanica. È composta da fini particelle di roccia Vulcanica frammentata, in grado di irritare polmoni, occhi e vie respiratorie. Per questi e altri motivi che vi illustreremo in seguito, bisognerebbe evitare l’inutile esposizione alla cenere ...

#ILS18 : un workshop dell’Agenzia Spaziale Italiana per la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro : Benessere dei lavoratori e cultura della Sicurezza in tutti gli ambiti della vita quotidiana: sono questi i temi portanti che hanno contraddistinto “Uno spazio tra Salute e Sicurezza”, il workshop che l’Agenzia Spaziale Italiana ha organizzato per celebrare la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. L’evento, tenutosi ieri presso l’Auditorium della sede ASI di Roma, fa parte delle iniziative programmate nell’ambito ...

Qual è lo stato di Salute delle finanze della Turchia? : Come stanno in salute le finanze di Erdogan? Corrisponde al vero la vulgata secondo cui un'economia drogata da un super deficit potrebbe provocare gravi conseguenze nel breve periodo? Ecco una ...

Falla nell'algoritmo del ministero della Salute britannico : saltano gli screening per il tumore al seno. "270 morti" : Per errore nell'algoritmo informatico del ministero della Salute britannico, 450 mila donne non hanno effettuato lo screening mammografico per il tumore al seno. Di queste, tra le 135 e le 270 potrebbero aver perso la vita. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Jeremy Hunt, che si è scusato per "il grave fallimento". E' stato disposta un'indagine indipendente per identificare la Falla. "Tragicamente è probabile che ci siano ...

Salute - Calabria : Catanzaro per 3 giorni capitale della lotta ai tumori : Catanzaro diventa capitale della lotta al cancro. Il capoluogo calabrese ospita per 3 giorni la settima tappa della nuova edizione del “Festival della prevenzione e innovazione in oncologia”. Un motorhome, cioè un pullman, sarà allestito dal 4 al 6 maggio, in Piazza Basilica dell’Immacolata, dove gli oncologi dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) forniranno consigli e informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e ...

Festa della Salute a Ragusa : Voluta dall'Asp di Ragusa, la Festa della salute si terrà presso il Basaki Life Club. La maniFestazione è finalizzata alla promozione dello sport

Il ministero della Salute : "I sacchetti per la frutta si possono portare da casa" : I consumatori italiani possono segnare una vittoria a proprio favore. Dopo il Consiglio di Stato, anche il ministero della Salute stabilisce, con una circolare emessa in queste ore, che i sacchetti biodegradabili per la frutta e la verdura in vendita nei supermercati possono essere sostituiti da sacchetti equivalenti portati da casa.Si tratta, certo, di sacchetti monouso, nuovi e compostabili in tre mesi. Non potrete perciò portare da casa le ...

