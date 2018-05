Salento | primato Bandiere blu 2018 tra turismo e gasdotto | ecco le marine

Blastingnews

(Di martedì 8 maggio 2018) Anche quest'anno sono state assegnate leblu, secondo alcuni criteri ambientali, 32 in tutto, che premiano le migliori località balneari italiane. Nella classifica delle regioni la Liguria mantiene ildelle località che hanno ricevuto questo importante riconoscimento, con la bellezza di 27blu. Seguono la Toscana con 19, la Campania con 18, le Marche con 16 e la Puglia con 14 litorali premiati. Una quinta posizione nella classifica nazionale che conferma, da un lato, il dato del 2017, ma che si arricchisce, dall'altro, con tre nuove località pugliesi in provincia di Foggia: Peschici, Rodi Garganico e Zapponeta. Un traguardo importate per il Gargano che finora non aveva mai ottenuto un simile riconoscimento....